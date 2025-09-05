Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, presenta su horóscopo semanal con las claves para que cada signo aproveche las energías disponibles del lunes 8 al domingo 14 de septiembre de 2025. Originario de la República Dominicana y criado en Nueva York, Florencio descubrió su don a los siete años y hoy es referente en astrología y sanación espiritual, con millones de seguidores en redes sociales y medios.

Horóscopo semanal del Niño Prodigio

♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Es tiempo de revisar memorias ocultas que siguen operando desde las sombras. Las emociones no expresadas buscan salida. Cuida el cuerpo, especialmente el sistema inmune. La biodecodificación te guía a liberar cargas antiguas que no te pertenecen. Silencio, perdón y descanso.

♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las relaciones que terminan te muestran qué estructuras internas necesitan actualización. Biodecodifica tu idea de grupo o amistad: ¿a quién le fuiste leal sin cuestionar? Observa si el rechazo activa viejas heridas. La biodecodificación enseña que elegir con el alma también es madurar.

♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las presiones laborales podrían activar mandatos heredados sobre el deber y el éxito. ¿A quién necesitas demostrarle que vales? Revisa si la exigencia viene de ti o de una historia familiar. La biodecodificación te conecta con tu deseo real, no con la repetición inconsciente.

♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Este es un momento para revisar qué creencias limitan tu expansión. Quizás estés repitiendo fidelidades familiares que te atan a lo conocido. Si te abres a desaprender, se abre el camino. La biodecodificación transforma el deber en propósito, y el miedo en confianza.

♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu cuerpo pide una limpieza emocional profunda. Pueden surgir temas ligados a la intimidad, la sexualidad o el legado familiar. Observa si estás cargando emociones que no son tuyas. La biodecodificación permite soltar el control y confiar en un proceso más grande.

♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los vínculos te confrontan con memorias heredadas sobre el amor y la entrega. Biodecodifica tu modelo de pareja: ¿a quién estás imitando sin darte cuenta? La biodecodificación te ayuda a soltar contratos viejos y abrir paso a una forma más verdadera de amar.

♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu cuerpo te pide orden y reparación. Biodecodifica cómo vives el servicio, la exigencia y el cuidado de otros. ¿A quién estás intentando salvar? Organizar rutinas no es solo práctico: es una forma de sanar tu relación con el tiempo, el cansancio y la entrega.

♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones no expresadas podrían estar interfiriendo con el goce o la autoestima. Biodecodifica tu vínculo con el merecimiento. ¿Cuándo aprendiste que disfrutar era peligroso? La sanación viene de permitirte amar sin miedo, y de cuidar lo que nace en ti sin exigencias externas.

♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los vínculos del pasado activan memorias que puedes revisar con conciencia. Biodecodifica tu forma de dar seguridad: ¿cuánto control hay en nombre del cuidado? Descubre el rol que ocupas dentro del sistema y anímate a soltar lo que ya no te corresponde sostener.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Es momento de revisar tu forma de comunicarte. Biodecodifica las palabras que te callaste, los silencios heredados, los pensamientos que no te animas a expresar. ¿Tu mente trabaja a favor o en tu contra? La sanación empieza por cambiar el diálogo interno y dar voz al alma.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Revisa tus creencias sobre el valor personal y el dinero. Biodecodifica frases familiares como “hay que sacrificarse” o “el dinero corrompe”. ¿A quién estás siendo fiel con tus límites económicos? Sanar tu relación con lo material es también permitirte crecer y sostener lo que sueñas.

♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu cuerpo y tu historia te piden una maduración profunda. Biodecodifica la forma en que te paras en la vida: ¿cuánto te cuesta decir no? ¿Cuánto pesa lo que esperan de ti? El verdadero crecimiento llega cuando eliges tu camino sin dejarte absorber por los demás.

