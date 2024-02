Hungría confirma que permitirá la entrada de Suecia en la OTAN tras un acuerdo militar

Hungría confirmó hoy que se eliminaron las últimas trabas que frenaban la adhesión de Suecia en la OTAN, tras ratificar un acuerdo para comprar aviones de combate y después de meses de postergar a aprobar la candidatura sueca.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, anunció la adquisición de los aviones caza Gripen durante una visita de su homólogo sueco, Ulf Kristersson, a Budapest, recogió la agencia de noticias AFP.

"Hoy hemos cerrado un acuerdo para sumar cuatro aviones a la flota de cazabombarderos Gripen de las fuerzas de defensa húngaras", indicó Orban en conferencia de prensa.

El líder nacionalista calificó esto como un "paso importante" dentro de un "largo proceso […] para restaurar la confianza".

Por su parte, Kristersson aludió a una "conversación constructiva" y matizó que, pese a no estar "de acuerdo en todo", ambos países quieren "trabajar juntos más activamente".

Al referirse a las aeronaves señaló "son un motivo de orgullo para Suecia" y destacó que confía en la contribución de Budapest a la defensa del espacio aéreo báltico, informó la agencia de noticias Europa Press.

En ese marco, Orban confirmó que el Parlamento húngaro "pondría el lunes el sello final sobre el tratado" de adhesión de Suecia a la OTAN.

Suecia se postuló para integrar la alianza en mayo de 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Lo hizo al mismo tiempo que Finlandia, que en abril de 2023 se convirtió en el 31º miembro de la organización.

De esta manera, y con el argumento de estar preocupados por su seguridad, los dos países nórdicos rompieron décadas de neutralidad observada tras la Segunda Guerra Mundial.

El líder húngaro había prometido no ser el último en aprobar la candidatura sueca, pero el proceso de adhesión se topó con la negativa de Turquía, que hasta el pasado enero no aprobó su integración en la Alianza atlántica.

Por su parte, Orban siempre defendió estar a favor de que Estocolmo adhiriera a la organización, pero retrasó la votación, pidiendo a Suecia que dejara de "denigrar" a su gobierno.

En los últimos tiempos, Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea redoblaron la presión para que Budapest facilitase la adhesión de Suecia a la alianza, y Orban adelantó la semana pasada que su país iba "camino" de ratificarla. (Télam)