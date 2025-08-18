Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ian McKellen, el legendario actor detrás de Gandalf en El Señor de los Anillos y El Hobbit, sorprendió a los fans al confirmar que su icónico personaje y el de Frodo Bolson aparecerán en la precuela El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum.

Los sorprendentes detalles del reparto fueron anunciados por el propio “Gandalf” durante un panel sobre El Señor de los Anillos en la convención de fans For the Love of Fantasy, celebrada este fin de semana en Londres, a la que asistieron McKellen y el actor Elijah Wood (quien interpretaba a Frodo) y otros miembros del elenco original.

Allí, McKellen se puso de pie para dirigirse al público y ofrecer nuevos detalles sobre La caza de Gollum, incluida una nueva fecha de inicio para el rodaje en Nueva Zelanda y la confirmación de que dos miembros de la Comunidad aparecerán en la película, lo que provocó vítores y aplausos de los fans.

“Bueno, he oído que va a haber otra película ambientada en la Tierra Media”, comenzó McKellen. “Y el rodaje comenzará en mayo. La dirigirá Gollum y tratará sobre Gollum”.

Aquí, McKellen se refiere al hecho de que el actor Andy Serkis, que vuelve a interpretar a Gollum, también ocupará la silla del director de la película, después de haber sido director de la segunda unidad en la trilogía de El hobbit de Peter Jackson.

“Y os voy a contar dos secretos sobre el reparto”, continuó McKellen. “Hay un personaje en la película llamado Frodo. Y hay otro personaje llamado Gandalf. Aparte de eso, mis labios están sellados”.

¿De qué tratará La Caza de Gollum?

El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum explorará el periodo en el que Sméagol (Gollum) es capturado por los esbirros de Sauron y torturado para revelar información sobre el Anillo. La historia buscará llenar los vacíos entre las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos, mostrando el recorrido de Gollum hasta su encuentro con Frodo.

La confirmación de que Frodo, en particular, aparecerá en La caza de Gollum es toda una sorpresa y no está claro cómo encajará, pero los fans ya han planteado un par de posibilidades, considerando el uso de flashbacks o flash forward, o la continuidad directa de la historia. Por su parte, la aparición de Gandalf, aunque menos sorprendente, confirma que la película incluirá a miembros clave de la Comunidad del Anillo.

Fecha de estreno y rodaje

El rodaje de La Caza de Gollum está previsto para comenzar a principios de 2026 en Nueva Zelanda, según revelaron McKellen y Serkis.

Warner Bros. Discovery planea que la película llegue a los cines el 17 de diciembre de 2027, después de un retraso de un año en su calendario original.

El reparto y las posibilidades futuras

Aunque Ian McKellen y Elijah Wood estuvieron presentes en el evento, aún no se confirma su participación en pantalla. Otros actores, como Orlando Bloom (Legolas), han mostrado interés en regresar a sus roles mediante tecnología avanzada como la inteligencia artificial.

Con el regreso de Gandalf y Frodo, la película promete conectar los puntos de la historia de Gollum y mantener viva la magia de la Tierra Media para una nueva generación de fans.