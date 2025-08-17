Video. Detuvieron en Colombia al sicario que había escapado de Chile tras ser liberado por error El venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de ser el sicario que asesinó al “Rey de Meiggs” en Santiago de Chile, fue capturado en Barrancabermeja, Colombia, tras 40 días prófugo. El joven de 18 años había escapado luego de ser liberado por error en Chile. Se habían emitido alertas de búsqueda en Santa Cruz y toda la patagonia argentina.

En un operativo internacional, la Policía Nacional de Colombia confirmó que logró detener a Alberto Carlos Mejía Hernández, el joven venezolano de 18 años acusado en Chile de ser el sicario que asesinó al prestamista José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”.

El arresto se concretó este sábado en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, tras 40 días de intensa búsqueda y luego de que el imputado huyera de manera insólita tras ser liberado por error en Santiago.

El operativo se realizó tras una investigación coordinada entre la Policía Nacional, la Oficina Central Nacional de Interpol, y sus contrapartes chilenas, en el desarrollo del programa El Paccto.

La detención se concretó tras la emisión de una notificación roja, que permitió identificar al prófugo venezolano, requerido por homicidio calificado en el país austral.

“Gracias a los directores de la Policía De Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, y de Carabineros de Chile, general director Marcelo Araya Zapata, por su reconocimiento a la labor de la Policía Nacional de Colombia, con el compromiso de seguir trabajando juntos contra el crimen organizado”, indicó el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana.

El tatuaje y el cambio de “look”, claves en la captura de Alberto Carlos Mejía Hernández

Mejía Hernández habría cambiado su aspecto, tiñéndose el pelo de rubio para despistar a las autoridades. Además, la identificación de un tatuaje en uno de los brazos de Alberto Carlos Mejía Hernández resultó decisiva para su localización en Colombia.

Las autoridades corroboraron su identidad al comparar este rasgo físico con los registros previos a su fuga de Chile. El tatuaje permitió confirmar que se trataba del integrante del Tren de Aragua buscado por las agencias de policía de ambos países, a pesar de que el detenido había alterado su apariencia física tiñéndose el cabello.

En el proceso de búsqueda se contempló la posibilidad de que el fugitivo hubiese escapado al sur de Argentina, de hecho en el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió un alerta sobre su posible presencia. Finalmente, los investigadores establecieron que permanecía oculto en territorio colombiano.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 7 de agosto de 2025.

El error judicial que permitió la fuga

Mejía Hernández había ingresado a prisión preventiva el 9 de julio por el homicidio ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, Santiago. Sin embargo, al día siguiente fue liberado por orden del mismo tribunal que había decretado su reclusión. La Fiscalía chilena investiga si se trató de un error administrativo o de una posible manipulación de los sistemas judiciales.

Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado como sicario del ‘Tren de Aragua’ con tan solo 18 años.

Tras salir de la cárcel, el imputado abandonó Chile por la frontera norte, camuflando un tatuaje en su mano derecha con un yeso y más tarde tiñéndose el cabello de rubio para dificultar su reconocimiento.

Sospechas en la Patagonia argentina

Tal como informó La Opinión Austral el pasado 7 de agosto, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz había emitido una alerta ante la posibilidad de que Mejía Hernández se encontrara en el sur del país. El dato surgió de averiguaciones realizadas por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Su rostro fue difundido en todos los portales de la Patagonia, ya que un peligroso asesino podía estar escondido en cualquier rincón del sur argentino.

Finalmente, las investigaciones confirmaron que se había trasladado a Colombia, donde intentaba ocultarse de las autoridades internacionales.

El crimen del “Rey de Meiggs”

El homicidio que se le imputa ocurrió el 19 de junio en Ñuñoa, Santiago de Chile, donde el “Rey de Meiggs” fue asesinado por sicarios venezolanos presuntamente contratados por Wilson Verdugo, un conocido de la víctima, según Chilevisión (CHV).

Durante la indagatoria trascendió el nombre de Jorge Tom, empresario colombiano y fundador de la productora Iguana, acusado por Verdugo de estar vinculado al crimen, según el citado medio de comunicación.

Alberto Carlos Mejía Hernández detenido tras el crimen del empresario en Chile. (FOTO: INFOBAE)

Iguana Producciones, mediante un comunicado difundido por T13, negó cualquier relación con el hecho o altercado con la víctima, asegurando no haber organizado el evento mencionado ni haber estado presente ese día.

Las investigaciones en Chile identificaron a tres sospechosos por el homicidio, entre ellos Mejía Hernández, quien inicialmente se había presentado bajo una identidad falsa. Tras su captura en Colombia, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá gestionar el proceso diplomático de extradición a Chile.

Próximos pasos: proceso de extradición

La Fiscalía de Chile informó que la detención se realizó en virtud de la notificación roja de Interpol, aunque esto no implica una extradición automática. Chile deberá iniciar en los próximos días el trámite formal para que Mejía Hernández sea trasladado nuevamente al país y enfrente a la justicia.

“El retenido, requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para continuar el respectivo trámite diplomático de extradición”, confirmó el general Triana Beltrán.