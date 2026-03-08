Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mojtaba Khamenei, de 56 años y segundo hijo del asesinado Alí Khamenei, fue elegido como nuevo ayatolá y jefe supremo espiritual de Irán, según anunció la televisión estatal de ese país.

Antes de la confirmación oficial, miles de seguidores del sector chiita iraní salieron a las calles para celebrar la designación, con grandes portarretratos que exhibían la imagen de Mojtaba Khamenei.

De este modo, se convertirá en el tercer ayatolá desde la revolución islámica de 1979, encabezada por Ruholla Khomeini. Tras su muerte en 1989, ese cargo quedó en manos de Alí Khamenei.

Con un perfil público muy bajo durante el mandato de su padre, Mojtaba Khamenei fue considerado por años una de las figuras más influyentes dentro del sistema gobernante iraní, aunque rara vez apareció en público o ocupó funciones políticas.

Integró la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica, un vínculo que influyó en su reciente designación por parte de la Asamblea de Expertos.

El nuevo líder espiritual mantiene estrechos lazos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y ejerció una marcada influencia dentro del régimen a lo largo de los 36 años de gobierno de su padre.

Mediante su cuenta en la red Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si es cierta la designación del nuevo ayatolá “no va a durar mucho” en el cargo.

Leé más notas de La Opinión Austral