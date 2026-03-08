Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Irán lanzó este domingo una nueva serie de misiles contra el centro de Israel y contra Emiratos Árabes Unidos, con ataques que impactaron sobre Tel Aviv y Abu Dabi en el marco de la creciente escalada militar que enfrenta a Teherán con aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Según reportaron periodistas y testigos en el lugar, al menos diez explosiones se escucharon en Tel Aviv luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaran el lanzamiento de proyectiles desde territorio iraní hacia el país.

Ante la amenaza, los sistemas de defensa aérea israelíes fueron activados para interceptar los misiles.

“El ejército israelí identificó recientemente misiles lanzados por Irán hacia territorio israelí. Los sistemas de defensa aérea se activaron de inmediato”, indicaron las FDI en un comunicado difundido mientras se desarrollaba el ataque.

Las detonaciones se registraron en distintos puntos del centro de Israel, donde las sirenas antiaéreas obligaron a miles de habitantes a buscar refugio ante la posibilidad de nuevos impactos.

Israel asegura que la capacidad ofensiva iraní se debilita

En medio de la ofensiva, el portavoz militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, afirmó que la capacidad de ataque de Irán comenzó a deteriorarse en el transcurso de la última semana de enfrentamientos.

“El poder de fuego de Irán ha disminuido drásticamente en toda la región, no sólo contra Israel”, señaló durante una conferencia de prensa.

Las autoridades israelíes sostienen que los sistemas de defensa han logrado interceptar gran parte de los proyectiles lanzados desde Irán, aunque las explosiones registradas en Tel Aviv reflejan la intensidad del enfrentamiento que atraviesa la región.

Explosiones también en Abu Dabi

En paralelo, explosiones fueron reportadas el domingo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, según informaron testigos citados por agencias internacionales.

Los ataques forman parte de la ofensiva lanzada por Teherán contra aliados de Estados Unidos en la región, que ya acumula más de una semana de bombardeos, misiles y drones dirigidos contra distintos objetivos estratégicos.

Tanto Abu Dabi como Dubái han enfrentado ataques regulares desde que comenzó la represalia iraní, luego de la guerra aérea que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

Emiratos responde y eleva el nivel de alerta

En medio del aumento de la tensión, Emiratos Árabes Unidos realizó por primera vez un ataque directo contra territorio iraní. El objetivo fue una planta desalinizadora, en lo que fuentes israelíes describieron como una advertencia estratégica dirigida a Teherán.

En paralelo, se confirmó un contacto directo entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, con el objetivo de coordinar respuestas frente a la ofensiva iraní.

El Ministerio de Defensa emiratí declaró el estado de alerta máxima y aseguró que el país está preparado para responder con firmeza para garantizar su soberanía y estabilidad ante los ataques.

La escalada militar entre Irán, Israel y aliados regionales mantiene en máxima tensión a Medio Oriente, mientras crece el temor internacional a una expansión del conflicto en toda la región.