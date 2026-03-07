Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya se encuentra viajando hacia Estados Unidos para participar de la Argentina Week, que se desarrollará en la ciudad de Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, un encuentro internacional orientado a promover inversiones y fortalecer los vínculos económicos del país con el exterior.

El evento reúne a gobernadores argentinos, funcionarios nacionales, empresarios y representantes de fondos de inversión interesados en el desarrollo productivo del país, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la minería y los recursos naturales.

La actividad tiene además un gran atractivo a nivel internacional, particularmente por la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien también participará de la agenda del encuentro.

Durante la jornada central del evento, el jueves 12 de marzo, Vidal participará del panel dedicado a minería, donde expondrá ante inversores internacionales sobre el potencial de Santa Cruz en la producción de oro, plata y otros recursos del Macizo del Deseado, uno de los principales distritos mineros de la Argentina.

La Argentina Week reunirá a diez gobernadores de distintas provincias: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Para Santa Cruz, la participación del gobernador Claudio Vidal en este foro internacional representa una oportunidad estratégica para mostrar el potencial productivo de la provincia ante el mundo, generar vínculos con inversores y abrir nuevas posibilidades de desarrollo económico y empleo para los santacruceños.

La Argentina Week contará con la presencia de ejecutivos de firmas como JP Morgan, Bank of America y Citi, además de representantes de la AmCham, la AS/COA y el US Argentina Business Council, entre otros actores clave del mundo corporativo.

Desde el oficialismo sostienen que la participación conjunta de funcionarios nacionales y gobernadores apunta a enviar una señal de respaldo político y cohesión institucional en un contexto marcado por el debate de la reforma laboral en el Congreso y la búsqueda de consensos con distintos sectores. La propuesta formal fue elevada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada argentina ante la Casa Blanca, con el objetivo de fortalecer la presentación del país ante potenciales inversores.

La delegación oficial estará integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Con esta comitiva, el Gobierno apuesta a consolidar su vínculo con el mercado financiero internacional y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para la inversión extranjera en 2026.

