Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón en la noche del lunes y activó una alerta de tsunami para varias zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Iwate y Hokkaido. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que olas de hasta tres metros podrían impactar sobre puertos y bahías del litoral nororiental.

Las autoridades japonesas instaron a decenas de miles de residentes a evacuar de inmediato hacia zonas más altas o edificios seguros. Unas 23.000 personas se trasladaron a refugios en Hokkaido, Iwate y Miyagi.

Además, medios locales registraron al menos 10 heridos en un hotel de la ciudad de Hachinohe, en Aomori.

La JMA confirmó que un tsunami de 40 centímetros ya impactó en Urakawa (Hokkaido) y en el puerto de Mutsu Ogawara (Aomori). La cadena NHK informó que la primera ola se esperaba alrededor de las 23.40 hora local.

El gobierno japonés evaluó daños y activó protocolos de emergencia

El vocero gubernamental Minoru Kihara pidió a la población permanecer en zonas seguras y advirtió que podrían registrarse nuevas olas de mayor altura.

La primera ministra Sanae Takaichi llegó a la oficina oficial minutos antes de la medianoche y confirmó la creación de un grupo de trabajo de emergencia.

“Priorizamos la vida de las personas y actuamos con todas las capacidades disponibles”, afirmó.

Las centrales nucleares de Higashidori y Onagawa, ubicadas en la región afectada, no registraron anomalías, según informó la empresa Tohoku Electric Power.

El fuerte sismo generó múltiples réplicas, entre ellas un movimiento de 5,6 y otros de menor magnitud dentro de la primera hora posterior.

Chile descartó riesgo de tsunami para sus costas

Tras el terremoto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) analizó la posibilidad de impactos en la región sudamericana.

En un primer comunicado, el organismo señaló que el evento “se encontraba bajo evaluación” junto al Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).

Minutos después, el SHOA emitió un segundo reporte más concluyente:

“El sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Aun así, las autoridades mantuvieron el monitoreo de rutina que se activa cada vez que ocurre un sismo mayor en la cuenca del Pacífico.

¿Puede llegar un tsunami a Argentina?

En casos de terremotos ocurridos al otro lado del océano, la Argentina no enfrenta riesgo directo de tsunami, ya que sus costas miran al Atlántico y no al Pacífico.

Sin embargo, Chile suele evaluar primero cualquier amenaza regional. Una vez descartado el impacto en sus costas, la posibilidad de afectación a territorio argentino también queda eliminada.

Organismos como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) monitorean estos eventos, pero Argentina no genera alertas propias ante sismos que ocurren en la placa del Pacífico Norte.

Un país acostumbrado a los sismos, pero en alerta constante

Japón se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, donde confluyen cuatro grandes placas tectónicas. Esto provoca unos 1.500 sismos por año, la mayoría sin consecuencias graves.

No obstante, la memoria del devastador terremoto de 2011 —que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y provocó la crisis nuclear de Fukushima— mantiene a la población especialmente atenta frente a cada alerta.

Recomendaciones internacionales ante una alerta de tsunami

Evacuá hacia zonas altas designadas.

Alejate de la costa, ríos y estuarios.

No regreses hasta que las autoridades lo autoricen.

Mantené una mochila de emergencia.

No uses el auto para la evacuación.

Ayudá a personas con movilidad reducida.

Buscá información oficial y evitá difundir rumores.