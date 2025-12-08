Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Instagram volvió a ser tendencia por motivos ajenos al contenido viral: la aplicación dejó de funcionar para miles de usuarios en distintos países. Desde temprano, las quejas se multiplicaron en redes sociales y sitios de monitoreo como Downdetector, donde se registró un pico inusual de reportes vinculados a fallas en la carga de publicaciones, problemas en la aplicación y errores de conexión con el servidor.

Según el historial de notificaciones, un 69% de los reportes correspondió a inconvenientes al cargar fotos e historias, un 20% a fallas generales en la app y otro 11% a problemas de conexión con los servidores. Aunque este tipo de interrupciones no es infrecuente, la magnitud y duración del episodio llamaron la atención de los usuarios.

Qué dicen los usuarios: frustración, incertidumbre y reclamos

Las quejas comenzaron cerca de las 10 de la mañana, aunque varios usuarios afirmaron haber detectado problemas desde la noche anterior. En los comentarios publicados en Downdetector, un visitante identificado como Influencers Must Die relató:

“Llevo desde las 22 horas del día sábado con problemas en IG, no carga nada, aparece todo en blanco. Me sucede en todas las cuentas que tengo. Mi internet es excelente y las demás apps funcionan perfectamente”.

También señaló que familiares y amigos atravesaban la misma situación.

Otro usuario, Matias Gomez, añadió que en su caso la app funcionaba en el celular, pero no permitía el acceso desde la PC, un patrón que otros también reportaron. Las variaciones en el impacto de la falla sugieren un problema técnico más complejo que un simple corte de servidor regional.

Qué puede haber causado la caída de Instagram

Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado oficial sobre el origen de la falla. Sin embargo, especialistas consultados explican que este tipo de incidentes suele estar asociado a:

Problemas en los servidores centrales.

Errores en la sincronización de datos entre regiones.

Actualizaciones de infraestructura que generan interrupciones temporales.

Fallas en el sistema de autenticación para iniciar sesión.

Instagram, como aplicación de uso masivo y gratuito, depende de una arquitectura global que puede verse afectada cuando uno de estos sistemas falla.

¿Cuándo volverá a funcionar Instagram?

Si bien no hay confirmación oficial sobre los tiempos de normalización, la mayoría de las caídas similares se resuelven dentro del mismo día, especialmente cuando afectan zonas amplias y generan tanto tráfico de reclamos como el observado este domingo.

Plataformas como Downdetector recomiendan mantenerse atentos a los reportes, ya que los picos de notificaciones suelen indicar si la falla persiste o si el servicio está volviendo a la normalidad.

Por ahora, la recomendación para los usuarios es esperar, evitar cambios de contraseñas o reinstalaciones innecesarias y monitorear la evolución del servicio.

Cómo saber si Instagram sigue caído

Para verificar el estado del servicio, se pueden consultar:

Downdetector , que registra en tiempo real los reportes globales.

, que registra en tiempo real los reportes globales. Redes sociales , donde los usuarios tienden a confirmar rápidamente los problemas.

, donde los usuarios tienden a confirmar rápidamente los problemas. La cuenta oficial de Instagram, que suele comunicar fallas cuando la afectación es masiva.

Mientras tanto, miles de usuarios siguen atentos a saber cuándo volverá a funcionar Instagram con normalidad.