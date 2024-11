Jimmy Kimmel rompió en llanto tras la reelección de Donald Trump y le contestó a Elon Musk: “Compraste una máquina de propaganda” En un monólogo cargado de emociones y críticas, el presentador de Jimmy Kimmel Live, habló sobre la reelección de Donald Trump y ofreció una contundente respuesta a Elon Musk, quien lo atacó en redes sociales.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presentador del popular “late night show” estadounidense, Jimmy Kimmel Live, reaccionó con profunda emoción y descontento frente a la reelección de Donald Trump, pronunciando un discurso que ha generado gran atención en Internet. Durante el monólogo de apertura de su programa del miércoles por la noche, Kimmel expresó sus sentimientos con palabras reflejaron su consternación ante el resultado de las elecciones presidenciales.

Apenas conteniendo las lágrimas, el conductor describió la noche del martes como “terrible” para el pueblo estadounidense, haciendo hincapié en los grupos que, según él, podrían sufrir las consecuencias de un segundo mandato de Trump. “Seamos sinceros, anoche fue una noche terrible”, comenzó Kimmel, quien es un demócrata de larga trayectoria. “Fue una noche terrible para las mujeres, para los niños, para cientos de miles de inmigrantes trabajadores que hacen que este país funcione…” añadió, haciendo una pausa para controlar su emoción. Prosiguió mencionando a la salud, al cambio climático, la ciencia, el periodismo, la justicia y la libertad de expresión, en una enumeración que reflejaba sus temores sobre los impactos de esta victoria.

Visiblemente afectado, Kimmel continuó su lista, mencionando a la gente pobre, la clase media y los ancianos que dependen de la seguridad social. También señaló el impacto de esta reelección en aliados internacionales como Ucrania, además de instituciones como la OTAN. “Para la verdad, la democracia y la decencia”, añadió el presentador, haciendo una pausa antes de concluir: “Fue una noche terrible para todos los que votaron en su contra”.

Además de manifestar su apoyo a quienes podrían verse afectados, Kimmel afirmó que incluso los seguidores de Trump acabarían por sentir los efectos de esta victoria: “¿Y saben qué? También fue una mala noche para todos los que votaron por él, solo que aún no se han dado cuenta”, comentó, lo cual desató los aplausos de su audiencia.

Entre un momento de seriedad y otro de humor característico, Kimmel bromeó diciendo que, sobre todo, la noche había sido “desastrosa” para Melania Trump, la ahora primera dama entrante. Sin embargo, también señaló que hubo algunos que celebraron esta victoria, entre los que incluyó a dictadores, multimillonarios y al próximo ministro de salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr. “Fue una noche muy buena para Putin y la polio, los simpáticos multimillonarios como Elon Musk y los empresarios de Silicon Valley, y todas las mentes retorcidas que vendieron lo que les quedaba de alma para arrodillarse ante Donald Trump”, sentenció.

Jimmy Kimmel respondió a las críticas de Elon Musk tras la reelección de Donald Trump

Kimmel no solo expresó su descontento por el resultado de las elecciones, sino que además ironizó sobre el creciente vínculo entre el mandatario y los multimillonarios, subrayando lo que considera una tendencia de figuras autoritarias a desacreditar al periodismo, calificando a sus críticos de “ensobrados” y alineados con intereses privados.

Este tema generó más controversia luego de que Elon Musk, propietario de X (anteriormente Twitter), se refiriera a Kimmel como un “títere de propaganda absurda e insufrible“. El comentario de Musk no pasó desapercibido y el presentador respondió durante su monólogo: “Al menos a mis hijos les gusto”, dijo en referencia a la relación distante de Musk con algunos de sus propios hijos, provocando risas y aplausos en el estudio.

Kimmel aprovechó para criticar directamente la acusación de Musk sobre “propaganda”: “El tipo que pagó a la gente un millón de dólares por día para votar por Donald Trump me está llamando un títere de propaganda”, comentó con sarcasmo. “Escucha, Kermit, compraste Twitter. Compraste una plataforma de redes sociales que es literalmente una máquina de propaganda”.

El presentador continuó con una declaración mordaz: “Si pasara dos semanas buscando una descripción en cuatro palabras de Elon Musk, no creo que pudiera hacerlo mejor que ‘títere de propaganda absurda e insufrible’”, señaló Kimmel, devolviendo el insulto con la misma frase que Musk había usado en su contra.

Kimmel también destacó que Musk no solo lo ha acusado a él de hacer propaganda, sino que ha hecho comentarios similares contra algunos de los medios de comunicación más importantes del país, como The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, NPR y AP. Kimmel mencionó cómo Musk, en una ocasión, bromeó diciendo que “AP” significaba “Propaganda Asociada”.

Para cerrar el tema, Kimmel agregó un toque de humor, bromeando que Musk había arruinado un supuesto proyecto de su programa que habría titulado Insufferable Nonsense Propaganda Puppet. Luego, felicitó sarcásticamente a Musk por su “nueva alianza” con el presidente electo Trump. “Estoy seguro de que su pequeña mano encajará perfectamente en el agujero de tu calcetín”, bromeó, generando una ovación entre la audiencia.

Este intercambio entre Kimmel y Musk ha amplificado la discusión sobre el papel de los medios, las redes sociales y el poder de los multimillonarios en la política estadounidense, y suma un nuevo episodio a las tensiones que rodean la reciente reelección de Trump, un tema que promete seguir generando reacciones en todos los ámbitos.

El discurso de Jimmy Kimmel surge en un momento de gran polarización en Estados Unidos, tras una histórica reelección que marca el regreso político de Trump, cuatro años después de dejar el cargo. En las primeras horas del miércoles, Trump alcanzó el mínimo de 270 votos del Colegio Electoral tras ganar en varios estados clave, lo que representa una victoria significativa para el Partido Republicano, que ahora aspira a tomar el control del Senado y la Cámara de Representantes.