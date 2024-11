Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se comunicó por teléfono este miércoles con el ex presidente Donald Trump, quien resultó electo este martes como nuevo mandatario del país norteamericano. Trump asumirá al mando de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Según un asistente de alto rango de la vicepresidenta, “llamó al presidente electo Trump para felicitarlo por ganar las elecciones presidenciales de 2024. Habló sobre la importancia de una transferencia pacífica del poder y de ser un presidente para todos los estadounidenses”.

Además, se informó que Kamala Harris tiene previsto pronunciar un discurso a las 16 (hora de Miami), es decir, a las 18 horas de Argentina, desde la Universidad Howard, su alma mater. Serán las primeras palabras que pronuncie la mandataria luego de las elecciones.

Las palabras de Donald Trump luego de las elecciones

“El éxito nos va a unir, y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré”, dijo Donald Trump en su discurso como ganador de las elecciones presidenciales. Habló antes de cualquier proclamación oficial porque aún no tenía confirmados los 270 votos electorales necesarios para que su triunfo no pueda revertirse.

Donald Trump será el 47° presidente norteamericano desde el próximo 20 de enero de 2025. Contará con un poder extraordinario ya que tendrá mayoría en ambas cámaras de Congreso. Además, 6 de los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia son conservadores y a varios los designó en su gestión anterior.

Trump ganó en 6 de los considerados estados “clave” por mudar de preferencias cada 4 años. Captó el voto de los latinos y los afroamericanos y desarmó una estrategia carente de propuestas sobre economía, inmigración y seguridad por parte de Kamala Harris.

Trump prometió además que con él se acabarán las guerras en el mundo.