La mexicana Debanhi Escobar que fue encontrada muerta, se habría bajado del taxi horas antes porque el chofer "le toco los pechos"

Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, explicó en declaraciones a la Fiscalía de Nuevo León que el taxista que llevó a su hija, le tocó los pechos sin su consentimiento, lo que llevó a que ella se bajara. Además, Escobar mostró un video y dijo: "Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información" resaltó el portal "El Universal".

Lo último que se sabía de ella era que había sido abandonada por el chofer, en la noche del pasado 9 de abril en plana autopista al norte de México. Su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en la cisterna subterránea del Hotel Nueva Castilla. Tenía 18 años.

"El alerta lo dan empleados del propio motel, ante olores fétidos que se empezaban a desprender de este lugar'', informó Mejía.

La historia de Debanhi Escobar tuvo una gran repercusión debido a una foto que tomó el conductor del auto que debía llevarla a su casa esa noche. No estaba claro por qué ella bajó del auto. Su padre, Mario Escobar, dijo que, según los fiscales, las imágenes de las cámaras de vigilancia indicaban que el conductor la habría manoseado.

"Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso'', explicó el padre. El taxista se encuentra detenido, pero no se ha dado a conocer su identidad. Escobar dijo que aunque no la haya matado, era responsable de la muerte de Debanhi por el abandono en plena ruta.

El conductor, empleado de una app de taxis, tomó la foto para tener una prueba de que Escobar estaba viva al bajar de su auto el 8 de abril en las afueras de la ciudad de Monterrey. En la imagen se mostraba una mujer joven, parada sola en la noche, a la vera de una autopista, vestida con falda y calzado deportivo.

El subsecretario de Seguridad Pública de México, Ricardo Mejía, dijo que el cuerpo de la mujer -aparentemente irreconocible después de casi dos semanas en el agua tenía el collar con crucifijo y la ropa que Debanhi Escobar vestía esa noche".