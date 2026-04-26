Las declaraciones previas de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cobraron un inesperado significado luego del incidente armado que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tradicional cena de corresponsales.

Horas antes del evento, Leavitt había anticipado en una entrevista con el presentador Jimmy Failla, en su programa “Fox News Saturday Night”, que el discurso del mandatario tendría un tono combativo. “Él está listo para la batalla. Les puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y habrá algunos disparos esta noche”, afirmó, en lo que parecía una metáfora política.

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación tomó otro rumbo. Cuando el presidente y varios miembros de su gabinete ya se encontraban sentados en el salón principal, los servicios de seguridad activaron un operativo de emergencia tras detectar a un hombre armado que ingresó al hotel donde se realizaba la cena.

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Inmediatamente se activó un operativo de seguridad y derivó en la evacuación inmediata del mandatario y su equipo. El sospechoso fue detenido y posteriormente identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California.

Testigos describieron una escena de pánico. En segundos, los disparos interrumpieron la ceremonia y activaron una evacuación de emergencia.

El periodista Wolf Blitzer, presente en el lugar, relató haber visto al atacante en el suelo disparando a pocos metros mientras agentes lo empujaban para cubrirse.

Videos difundidos después mostraron comandos armados desplegados en los accesos del hotel mientras invitados eran retirados por salidas traseras. La rápida respuesta de seguridad evitó un desenlace peor, según reconocieron autoridades federales.

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo durante la respuesta al ataque, pero fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. Según voceros oficiales, su chaleco antibalas fue decisivo.

El episodio generó un fuerte impacto no solo por la gravedad del hecho, sino también por la coincidencia con las palabras de Leavitt, que, aunque formuladas en tono figurado, terminaron resonando de manera literal tras el intento de irrupción armada. Las autoridades investigan ahora lo ocurrido y las motivaciones del sospechoso.