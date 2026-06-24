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El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en etapa de definición. En la jornada de este miércoles se definirán los Grupos A, B y C, donde se conocerán a los clasificados a los 16avos de final, los que esperarán por otros resultados y los eliminados en esta fase.

En cuanto al Grupo A, México no solo se aseguró la clasificación, sino que también el primer puesto de la zona. Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa llegan con chances de avanzar, por lo que entre los tres definirán al escolta del seleccionado local.

Por el lado del Grupo B, Canadá y Suiza se enfrentan entre sí con la particularidad de que ambos están primeros con 4 puntos, por lo que con un empate ambos avanzarán de ronda. Bosnia y Qatar, por su parte, están obligados a ganarse entre sí para pasar como mejores terceros.

Ya en el Grupo C la situación también es pareja. Brasil y Marruecos llegan con 4 puntos, por lo que con un empate en sus partidos ya avanzarán de ronda. Escocia, que está tercera con 3 unidades, quiere ganar para meterse por lo menos como segundo, mientras que Haití ya quedó eliminado.

Los equipos ya clasificados a 16avos de final

Por el momento son 7 los clasificados a los 16avos de final. Los mismos son México (Grupo A), Estados Unidos (Grupo D), Alemania (Grupo E), Francia (Grupo I), Noruega (Grupo I), Argentina (Grupo J) y Colombia (Grupo K). En el caso de la Albiceleste, espera en 16avos de final por el segundo del Grupo H.

Los equipos ya eliminados

En contra parte, hay otros cinco países que ya no tienen chances de clasificar a los 16avos de final. Los mismos son Haití (Grupo C), Turquía (Grupo D), Túnez (Grupo F), Jordania (Grupo J) y Panamá (Grupo L).

La tabla de posiciones en vivo del Mundial 2026

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