Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El papa León XIV cerró este martes la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, poniendo fin al Jubileo de la Esperanza, un Año Santo que convocó a millones de fieles de todo el mundo a vivir un tiempo especial de conversión, reconciliación y esperanza.

El gesto central se produjo a las 9:41 (hora local), cuando el Pontífice empujó personalmente los grandes portones de bronce, luego de llegar en procesión mientras se entonaba la antífona O clavis David. Antes de cerrarlos, se arrodilló ante el umbral y permaneció unos minutos en oración silenciosa, en un momento de fuerte carga espiritual y simbólica.

“Con ánimo agradecido nos disponemos a cerrar esta Puerta Santa, atravesada por una multitud de fieles, seguros de que el Buen Pastor mantiene siempre abierta la puerta de su corazón”, expresó León XIV en su alocución previa, al tiempo que remarcó que, aunque el Jubileo concluyó en el calendario, la misericordia de Dios no se cierra nunca.

En la oración final de acción de gracias, el Papa proclamó en latín: “Se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia”, invocando que los tesoros de la gracia divina permanezcan abiertos para los creyentes hasta el final de su peregrinación terrena.

Siguiendo la práctica establecida desde 1975 y simplificada durante el Jubileo del año 2000, el rito no incluyó la construcción inmediata de un muro de ladrillos, sino únicamente el cierre de los batientes de bronce. La obra de mampostería definitiva se realizará de manera privada unos diez días después, sin presencia de cámaras ni periodistas.

Ese trabajo estará a cargo de los sampietrini, personal técnico de la Fábrica de San Pedro —carpinteros, ebanistas y electricistas—, quienes sellarán el interior de la Puerta Santa. Durante ese rito privado se colocará una cápsula metálica que contendrá el acta oficial de cierre, monedas acuñadas durante el Año Santo y las llaves de la Puerta Santa, como testimonio material del Jubileo.

En la oración final de acción de gracias, el Papa proclamó en latín: “Se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia”, invocando que los tesoros de la gracia divina permanezcan abiertos para los creyentes hasta el final de su peregrinación terrena.

El Jubileo de la Esperanza había sido instituido el 24 de diciembre de 2024 por el papa Francisco, pero tras su fallecimiento en abril de 2025 fue concluido por su sucesor, una circunstancia inédita desde el año 1700.

El Jubileo de la Esperanza había sido instituido el 24 de diciembre de 2024 por el papa Francisco, pero tras su fallecimiento en abril de 2025 fue concluido por su sucesor, una circunstancia inédita desde el año 1700. El último Jubileo ordinario anterior se había celebrado en el año 2000, mientras que el próximo está previsto para 2033, con motivo de los dos mil años de la muerte y resurrección de Jesús.

Tras el cierre de la Puerta Santa, León XIV presidió la Misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor dentro de la Basílica Vaticana, culminando así una jornada histórica para la Iglesia Católica y dando cierre formal al Año Santo.

Leé más notas de La Opinión Austral