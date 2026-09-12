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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial“.

Durante una reunión en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el mandatario estadounidense se mostró confiado en poder prevenir una eventual escalada.

“Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo”, afirmó. No obstante, consideró que la distancia podría dificultar una intervención directa: “No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco”.

En ese contexto, Trump comparó la situación con la historia de las islas y señaló: “Las Falkland Island son muy interesantes. Cuando era un niño pequeño, -Argentina- era un país diferente, un poco como el Reino Unido, llegaron y se apoderaron de él”.

Luego de referirse a esas “diferencias”, el presidente estadounidense sostuvo que Argentina “tiene un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que se deben resolver”.

Por último, volvió a referirse al conflicto por la soberanía de las islas y reflexionó: “Ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Falklands”.

A fines de agosto, Trump ya había anticipado que Washington revisaba su posición sobre las Malvinas, aunque históricamente Estados Unidos mantuvo una postura de neutralidad respecto de la soberanía del archipiélago.

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