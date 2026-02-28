Your browser doesn’t support HTML5 audio
Medios israelíes informaron este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en ataques estadounidenses e israelíes, y que su cuerpo fue localizado.
Varios canales de Israel, entre ellos i24 News, Canal 12 y Canal 11, citaron a altos funcionarios que aseguraron que existen pruebas que pueden ratificar la muerte de Khamenei. Hasta el momento, Irán no confirmó la información.
Un funcionario iraní declaró a medios estatales que “el enemigo está recurriendo a la guerra mental“. Más temprano, medios iraníes señalaron que el líder supremo coordinaba la respuesta del país ante los ataques estadounidenses e israelíes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo que casi todos los funcionarios, salvo uno o dos comandantes, se encuentran “sanos y salvos y vivos“.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó a medios locales que considera “correcto” el informe sobre la muerte del líder iraní.
