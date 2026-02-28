Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Medios israelíes informaron este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en ataques estadounidenses e israelíes, y que su cuerpo fue localizado.

Varios canales de Israel, entre ellos i24 News, Canal 12 y Canal 11, citaron a altos funcionarios que aseguraron que existen pruebas que pueden ratificar la muerte de Khamenei. Hasta el momento, Irán no confirmó la información.

Un funcionario iraní declaró a medios estatales que “el enemigo está recurriendo a la guerra mental“. Más temprano, medios iraníes señalaron que el líder supremo coordinaba la respuesta del país ante los ataques estadounidenses e israelíes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo que casi todos los funcionarios, salvo uno o dos comandantes, se encuentran “sanos y salvos y vivos“.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó a medios locales que considera “correcto” el informe sobre la muerte del líder iraní.

