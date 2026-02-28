Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tensión en Medio Oriente alcanzó este sábado un nuevo punto crítico luego de que Estados Unidos e Israel ejecutaran una operación militar de gran envergadura contra Irán. La ofensiva impactó en Teherán y en otras ciudades clave, mientras que el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y contra bases estadounidenses ubicadas en países aliados del Golfo.

El escenario generó alarma global, cierres de espacios aéreos, suspensión de vuelos internacionales y una ola de pronunciamientos diplomáticos. En ese contexto, la Argentina elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país sobre “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros”.

Cómo fue el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

El Ministerio de Defensa israelí confirmó el inicio de un ataque “preventivo” contra Irán con el objetivo declarado de neutralizar amenazas estratégicas. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas norteamericanas se sumaron a la operación, a la que el Pentágono bautizó como “Furia Épica”.

Las explosiones sacudieron Teherán, Isfahán, Karaj y otras ciudades. Medios iraníes informaron columnas de humo en distintos puntos de la capital. Según trascendió, los objetivos incluyeron instalaciones vinculadas al programa misilístico y nuclear, además de estructuras asociadas al liderazgo político y militar del régimen.

Un funcionario israelí indicó que los ataques apuntaron contra el líder supremo, Ali Khamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian. Si bien agencias iraníes aseguraron que el mandatario se encuentra “sano y salvo”, reportes internacionales señalaron que Khamenei fue trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán.

Trump afirmó que la ofensiva busca “arrasar por completo” la industria de misiles iraní y exhortó a la población a tomar el control de su gobierno. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que la operación procura “eliminar la amenaza existencial” que representa la República Islámica.

La respuesta de Irán: misiles contra Israel y bases en el Golfo

Tras los bombardeos, la Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la “primera oleada” de ataques con misiles y drones contra Israel. Las sirenas de emergencia sonaron en Jerusalén y en otras ciudades, mientras el Ejército israelí ordenó a la población refugiarse.

Irán también lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Entre los blancos mencionados figuran la base aérea Al Udeid en Qatar, la base Al Dhafra en Emiratos y la sede de la Quinta Flota en Bahréin.

El portavoz del Estado Mayor iraní advirtió que cualquier país que colabore con Israel se convertirá en objetivo militar. Arabia Saudita condenó los ataques iraníes contra los países del Golfo y expresó su disposición a integrar una coalición contra Teherán.

En paralelo, Qatar suspendió el transporte marítimo en sus aguas territoriales y pidió un cese inmediato de las hostilidades. Varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia y desde Medio Oriente ante el cierre de espacios aéreos en distintos países.

Víctimas civiles y preocupación internacional

En medio de la escalada, medios locales informaron que un bombardeo alcanzó una escuela primaria en la localidad iraní de Minab y dejó al menos 85 alumnas muertas y más de 90 personas heridas. Las tareas de rescate continuaban entre los escombros del edificio destruido.

Una imagen de FlightRadar24 muestra cómo el espacio aéreo de Irán, Irak, Jordania, Siria, Israel, Qatar, Baheirn, Emiratos Árabes y la mitad de Arabia Saudita permanece con sus cielos libres de tránsito aéreo (FlightRadar24)

El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que sigue de cerca la situación y pidió moderación para evitar riesgos de seguridad nuclear. La Unión Europea reclamó “máxima moderación” y solicitó proteger a la población civil y respetar el derecho internacional.

Reino Unido, Francia y Alemania condenaron los ataques iraníes contra países de la región, mientras que Canadá y Ucrania respaldaron la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Turquía llamó a frenar la espiral de violencia.

La postura argentina frente a la crisis en Medio Oriente

Ante la magnitud del conflicto, el presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el territorio nacional.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial. La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.

El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.