Megadeth anunció su último álbum y una gira mundial de despedida La legendaria banda de thrash metal pondrá fin a cuatro décadas de historia con un nuevo disco y una gira mundial de despedida prevista para 2026. Así lo reveló, a través de un video que sorprendió a los fanáticos. El líder de la banda, Dave Mustaine invitó a celebrar su legado antes de la despedida.

La legendaria banda de thrash metal Megadeth confirmó el lanzamiento de su último disco de estudio, que se estrenará el próximo año, acompañado de una gira mundial de despedida. La noticia fue revelada tras una campaña de intriga en redes sociales, donde Vic Rattlehead, la icónica mascota de la banda, anunció oficialmente el cierre de su carrera musical.

“Soy Vic Rattlehead. Durante más de cuatro décadas he estado encadenado al silencio. Pero el final exige mi voz. Está confirmado que el próximo álbum en estudio de Megadeth será el último”, declaró el personaje en un video que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

El clip continuó con un mensaje épico: “Son 40 años de metal forjado en acero, que terminan en fuego. Y cuando llegue el año nuevo, la gira mundial de despedida, habrán oído la advertencia. Ahora, prepárense, ejército cibernético. Alcen la voz, estén atentos, y nos vemos en primera línea”.

“No estén tristes, alégrense por todos nosotros”

El vocalista y líder histórico de Megadeth, Dave Mustaine, explicó que la decisión de finalizar la banda busca permitirles despedirse “por sus propios medios”. “Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera y la mayoría no puede despedirse en la cima. He viajado por el mundo y he ganado millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”, afirmó en un comunicado citado por Kerrang!

Mustaine invitó a los fanáticos a celebrar en lugar de lamentar el cierre: “No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años”. También aseguró que este es el momento perfecto para lanzar un álbum y recorrer el mundo: “Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida”.

Un legado en el thrash metal

Megadeth es considerada una de las bandas pilares del thrash metal, junto con Metallica, Slayer y Anthrax, conformando los denominados “Cuatro Grandes” del género. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la banda ha marcado un antes y un después en la historia del metal y de la guitarra eléctrica.

El próximo álbum y la gira mundial de despedida serán la oportunidad final para que los fans disfruten del legado musical de Megadeth en vivo, cerrando un capítulo histórico en la música metalera.