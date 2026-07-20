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Con el Mundial 2026 ya finalizado, el fútbol internacional comienza a mirar hacia la próxima Copa del Mundo. La edición de 2030 será una de las más especiales de la historia, ya que conmemorará el centenario del primer torneo organizado por la FIFA y tendrá un formato inédito: se disputará en seis países y tres continentes.

España, Marruecos y Portugal serán los principales anfitriones de la competencia, aunque Argentina, Uruguay y Paraguay también formarán parte de la organización con partidos conmemorativos que recordarán los 100 años del primer Mundial, celebrado en 1930.

¿Cuándo se juega el Mundial 2030?

De acuerdo con el calendario previsto por la FIFA, la Copa del Mundo comenzará el sábado 8 y domingo 9 de junio de 2030 con los encuentros conmemorativos que se disputarán en Sudamérica.

La ceremonia inaugural oficial y el primer partido del torneo en las sedes principales se llevarán a cabo entre el 13 y el 14 de junio, mientras que la gran final está programada para el domingo 21 de julio de 2030.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La mayor parte del torneo tendrá como sedes a:

España.

Marruecos.

Portugal.

Sin embargo, la FIFA confirmó que también habrá tres partidos especiales en Sudamérica:

Uruguay albergará el partido del centenario en Montevideo, ciudad donde se disputó la primera final de un Mundial en 1930.

albergará el partido del centenario en Montevideo, ciudad donde se disputó la primera final de un Mundial en 1930. Argentina organizará un encuentro en homenaje a su participación como finalista de aquella primera Copa del Mundo.

organizará un encuentro en homenaje a su participación como finalista de aquella primera Copa del Mundo. Paraguay recibirá un partido en reconocimiento a que allí se encuentra la sede de la CONMEBOL.

Tras esos compromisos, los seis seleccionados involucrados viajarán a Europa y África para continuar la fase de grupos.

Los seis países clasificados al Mundial 2030

Como organizadores, los seis países tendrán asegurada su presencia en la Copa del Mundo. Los clasificados automáticamente serán:

España (UEFA).

Marruecos (CAF).

Portugal (UEFA).

Argentina (CONMEBOL).

Uruguay (CONMEBOL).

Paraguay (CONMEBOL).

Cada una de estas selecciones ocupará uno de los cupos correspondientes a su respectiva confederación.

¿Por qué habrá partidos en Sudamérica?

La decisión responde a la celebración del centenario del primer Mundial de la historia, disputado en Uruguay en 1930. La FIFA resolvió que el torneo comenzará con una ceremonia especial en Montevideo y tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para rendir homenaje al nacimiento de la Copa del Mundo y al papel que tuvieron estos países en aquella edición histórica.

Una vez finalizados esos encuentros, el resto de la competencia continuará normalmente en España, Marruecos y Portugal.

Cómo será el calendario del Mundial 2030

El cronograma previsto por la FIFA será el siguiente:

8 y 9 de junio de 2030 : celebración del centenario y partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

: celebración del centenario y partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay. 13 y 14 de junio: ceremonia inaugural oficial y comienzo del torneo en España, Marruecos y Portugal.

ceremonia inaugural oficial y comienzo del torneo en España, Marruecos y Portugal. 15 y 16 de junio: debut del resto de las selecciones.

debut del resto de las selecciones. 21 y 22 de junio: segunda fecha para los grupos que incluyen a Argentina, Uruguay y Paraguay.

segunda fecha para los grupos que incluyen a Argentina, Uruguay y Paraguay. 21 de julio de 2030: final de la Copa del Mundo.

Para facilitar la logística, la FIFA adaptará el calendario con días adicionales de descanso para las selecciones que deban viajar desde Sudamérica hacia Europa y África después de disputar los encuentros conmemorativos, sin modificar el calendario internacional ni extender el período de cesión de futbolistas por parte de los clubes.

El Mundial 2030 tendrá 64 países

En sus redes sociales, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, informó que el Mundial volverá a aumentar su capacidad, por lo que esta vez serán 64 los países participantes. El formato de juego no cambiará, ya que habrá 16 zonas de 4 equipos cada una y pasarán a 16avos de final los dos primeros. A diferencia de esta Copa del Mundo, ya no clasificarán los terceros.

Ante esta decisión de aumentar la cantidad de seleccionados, tanto Argentina como Paraguay y Uruguay podrían tener la posibilidad de albergar sus grupos completos en sus países, y no jugar un solo partido como está previsto en el calendario FIFA. Con el correr del tiempo se determinará si esto puede ocurrir.

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