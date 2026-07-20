REGRESO AL PAÍS CON LA FRENTE EN ALTO

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El regreso de parte de la delegación de la Selección Argentina al país después del Mundial 2026 finalmente no estará acompañado por un feriado nacional ni por una caravana multitudinaria. El Gobierno de Javier Milei resolvió dar marcha atrás con el anuncio realizado apenas horas después de la final y confirmó que este martes habrá actividad normal en todo el país.

La modificación de los planes llegó luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicara oficialmente que los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni prefieren no realizar festejos públicos tras haber caído 1 a 0 ante España en la final disputada el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En consecuencia, el Ejecutivo nacional organizó únicamente una recepción de carácter protocolar en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde durante la tarde arribará una parte de la delegación argentina.

Milei dio marcha atrás con el feriado nacional

El domingo por la noche, apenas finalizado el Mundial, el presidente Javier Milei había anunciado en sus redes sociales que declararía un feriado nacional para permitir que los argentinos acompañaran los festejos del seleccionado.

En ese mensaje aclaró que la fecha dependería exclusivamente de la decisión de los propios futbolistas y del cuerpo técnico.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, había publicado.

Sin embargo, durante la mañana de este lunes la Casa Rosada confirmó que la medida quedó sin efecto.

Desde el Gobierno señalaron que nunca se trató de una decisión definitiva sino de una posibilidad que estaba supeditada a la voluntad del plantel.

Fuentes oficiales explicaron que el Presidente puso a disposición distintos espacios del Estado, como la Casa Rosada, el balcón presidencial, el helipuerto e incluso la organización de una celebración en el Obelisco, pero siempre respetando la decisión que adoptaran los jugadores.

Finalmente, la respuesta de la AFA fue clara: no habrá festejos oficiales.

La decisión del plantel cambió todos los planes

El contacto entre el Gobierno y la AFA se produjo mediante un interlocutor cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien mantuvo conversaciones con dirigentes de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según indicaron fuentes oficiales, desde la Asociación explicaron que el grupo no estaba de ánimo para protagonizar una celebración multitudinaria después de haber perdido la final del Mundial.

“Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la idea del feriado ya quedó descartada”, señalaron desde el Ejecutivo.

También remarcaron que el propio plantel agradeció la predisposición del Gobierno, pero transmitió que prefería un regreso sin grandes actos públicos.

La determinación terminó modificando completamente el operativo que durante el fin de semana había comenzado a diseñarse para una eventual celebración en Buenos Aires.

Cómo será la recepción en Ezeiza

Aunque no habrá caravana ni actos masivos, el Gobierno mantendrá una recepción institucional para el grupo que regresará al país.

El vuelo aterrizará durante la tarde en el aeropuerto internacional de Ezeiza y será recibido con un protocolo similar al que habitualmente se utiliza para jefes de Estado.

Está prevista la presencia de:

Una guardia de honor de Granaderos.

Integrantes de las Fuerzas Vivas.

La tradicional Fanfarria Alto Perú.

Autoridades aeroportuarias.

En cambio, no asistirán el presidente Javier Milei ni otros integrantes del Poder Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Seguridad precisaron que los futbolistas serán recibidos únicamente por autoridades del aeropuerto y por una guardia de honor de fuerzas federales.

Una vez finalizada la recepción, la delegación se trasladará al predio que la AFA posee en Ezeiza.

Allí compartirían una cena antes de que cada integrante continúe viaje hacia su destino particular.

Messi no regresa con la delegación

El regreso tampoco contará con la presencia de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. La AFA ya había informado mediante un comunicado que no todos los futbolistas volverían al país inmediatamente después del Mundial.

“Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”, señaló la entidad.

Entre quienes no abordaron el vuelo hacia Buenos Aires se encuentran Messi y Rodrigo De Paul, que permanecieron en Estados Unidos.

El resto de la delegación llegará durante la tarde junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, mientras que otro avión traslada a familiares de los jugadores.

Un operativo de seguridad que quedó reducido

Durante el fin de semana el Gobierno había comenzado a coordinar un amplio operativo de seguridad para una eventual celebración popular.

Karina Milei transmitió al Comité de Seguridad que el objetivo era organizar un dispositivo completamente “apartidario”, con la participación coordinada del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

El mensaje que circuló entre los distintos organismos fue claro: dejar de lado cualquier diferencia política para garantizar una recepción segura en caso de que hubiera festejos.

En paralelo, el Gobierno porteño había preparado un despliegue especial en el Obelisco con más de mil efectivos policiales, vallados, puestos sanitarios del SAME y cortes preventivos de tránsito.

También el Ministerio de Seguridad bonaerense había organizado un operativo preventivo con presencia en los 135 municipios.

Sin embargo, tras conocerse la decisión de los futbolistas de no realizar celebraciones públicas, gran parte de ese dispositivo quedó sin efecto.

Actividad normal este martes

Con la confirmación de que no habrá festejos oficiales, el Gobierno descartó definitivamente la posibilidad de establecer un feriado nacional.

De esta manera, este martes habrá actividad normal en todo el país.

La recepción protocolar en Ezeiza será el único acto previsto para recibir a una parte del plantel que volvió a disputar una final mundialista y logró el subcampeonato en Estados Unidos, cerrando una etapa histórica que mantiene a la Argentina entre las grandes potencias del fútbol internacional, luego de haber alcanzado tres finales en las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo.