Murió el diseñador Giorgio Armani a los 91 años: el legado eterno del maestro de la moda italiana El legendario diseñador Giorgio Armani, fundador de un imperio de moda que revolucionó la elegancia masculina y femenina, falleció a los 91 años en Milán. Su legado, marcado por más de cinco décadas de innovación, independencia creativa y red carpets icónicas, lo consagra como una de las figuras más influyentes de la moda mundial.

El mundo de la moda está de luto. Este 4 de septiembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Giorgio Armani a los 91 años, uno de los diseñadores más influyentes y admirados del siglo XX.

El Grupo Armani informó en un comunicado que el creador italiano murió en paz, rodeado de sus seres queridos, tras haber trabajado hasta sus últimos días en proyectos y colecciones.

“ll Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración, empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros. A lo largo de los años, Giorgio Armani forjó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con una extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo impulsaba una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, fue activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su amada Milán. Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani hizo de la independencia – de pensamiento y de acción – su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados conducirán el Grupo con respeto y en continuidad de estos valores. En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al señor Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, explica el comunicado.

Giorgio Armani, el “Rey de la Moda” italiana

Nacido en Piacenza el 11 de julio de 1934, Armani revolucionó la industria con un estilo inconfundible, minimalista y elegante. Apodado en Italia como “Re Giorgio”, fue pionero en borrar las fronteras entre la moda masculina y femenina, convirtiendo el traje sastre femenino en símbolo de poder, independencia y sofisticación. Su concepto de power dressing fue decisivo en los años 80 y 90, consolidando la imagen de la mujer ejecutiva moderna.

También fue innovador en la sastrería masculina, aligerando chaquetas y eliminando el forro rígido para aportar mayor comodidad y movimiento sin perder la elegancia. Esa mezcla de modernidad, sobriedad y atemporalidad se convirtió en su sello inconfundible.

Una vida dedicada al diseño

Aunque inició estudios de medicina, pronto los abandonó para trabajar en los almacenes La Rinascente en Milán. Allí conoció el mundo de la moda de primera mano y posteriormente colaboró con Nino Cerruti como diseñador. En 1975, junto a Sergio Galeotti, fundó Giorgio Armani SpA, dando inicio a una carrera que marcaría la historia del diseño.

Los inicios de Giorgio Armani

Su influencia trascendió pasarelas, vestuarios cinematográficos y alfombras rojas. Fue pionero en llevar la moda al cine y a la cultura popular. Su vestuario para la película American Gigoló (1980), protagonizada por Richard Gere, marcó un antes y un después en la forma en que Hollywood se vinculaba con los grandes diseñadores.

Uno de los momentos clave en la carrera de Armani fue su colaboración con Hollywood.

También colaboró en más de 250 producciones audiovisuales, desde Miami Vice hasta los looks inmortales de actrices como Sofia Loren, Julia Roberts, Diane Keaton, Jodie Foster o Cate Blanchett vistieron sus diseños en los eventos más importantes del cine, consolidando la relación entre moda y Hollywood.

Cate Blanchett por Armani

Expansión de un imperio global

El éxito inicial se transformó rápidamente en un emporio internacional. En los años 80, Armani lanzó Emporio Armani y Armani Jeans, abrió boutiques en Nueva York y consolidó su presencia en el mundo de los perfumes, accesorios y gafas. Su marca se diversificó hacia la alta costura con Armani Privé, hoteles de lujo, restaurantes y hasta el patrocinio deportivo.

Durante cinco décadas, Giorgio Armani mantuvo el control de su empresa, defendiendo la independencia creativa y empresarial como valor irrenunciable. Aunque en los últimos años delegó en su sobrina Roberta Armani, nunca dejó de supervisar colecciones ni de aparecer en desfiles, donde se ganó la ovación del público.

Homenajes y despedida

El Armani/Teatro de Milán abrirá una capilla ardiente el sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 9:00 a 18:00 horas, donde el público podrá rendir homenaje al diseñador. El funeral, sin embargo, se celebrará en la más estricta intimidad.

Con más de 50 años de carrera y múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos la retrospectiva en el Museo Guggenheim de Nueva York en el año 2000, Giorgio Armani deja un legado que marcó para siempre la historia de la moda.

Hoy, el mundo despide a un genio que convirtió la sencillez en arte y la elegancia en identidad. Su legado, al igual que su nombre, permanecerá eterno.