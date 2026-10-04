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Pedro Rivero, uno de los rescatistas que tuvo un papel fundamental durante la emergencia de los 33 mineros atrapados en la mina San José en 2010, falleció este fin de semana tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Copiapó.

La noticia fue confirmada por su hijo a través de redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida: “Se fue mi papá dando una buena pelea”.

El fallecimiento también fue informado por el Cuerpo de Bomberos de Chañaral, institución a la que Rivero estuvo vinculado durante años y donde integró la Quinta Compañía de Bomberos de El Salado.

Pedro Rivero, una figura clave en el rescate de los 33 mineros

Durante las primeras horas del accidente ocurrido en la mina San José, Rivero puso sus conocimientos y experiencia al servicio de la emergencia. Su trabajo estuvo relacionado tanto con el contacto y apoyo a las familias de los trabajadores como con las labores destinadas a establecer la ubicación de los mineros.

Luego de confirmarse que los 33 trabajadores permanecían con vida bajo tierra, el rescatista continuó participando activamente en la emergencia y mantuvo vínculos con integrantes del equipo de gobierno que encabezó las labores de rescate durante la administración del entonces presidente Sebastián Piñera.

Rivero contaba con una extensa trayectoria ligada a la minería y al rescate en la Región de Atacama. Al momento de la emergencia en la mina San José se desempeñaba como jefe de rescate e instructor minero de Minera Carola y acumulaba más de dos décadas de experiencia en el rubro.

El homenaje del Cuerpo de Bomberos de Chañaral

Tras conocerse su muerte, el Cuerpo de Bomberos de Chañaral destacó especialmente el legado que Rivero dejó en materia de rescate minero subterráneo.

“Pedro fue uno de los precursores del Rescate Minero Subterráneo de nuestro Cuerpo de Bomberos”, señalaron desde la institución, destacando que compartió sus conocimientos, experiencia y enseñanzas con los voluntarios.

Desde Bomberos también remarcaron que su aporte permitió fortalecer una especialidad fundamental para la región y que sus conocimientos continuarán transmitiéndose a las nuevas generaciones.

“Hoy despedimos a Pedro, pero aquello que nos enseñó permanece”, expresaron desde la institución.

En esa línea, agregaron que sus conocimientos seguirán presentes en cada generación de bomberos que continúe capacitándose y perfeccionándose en rescate minero subterráneo.

Laurence Golborne lamentó la muerte del rescatista

El exministro de Minería Laurence Golborne, quien tuvo un papel central durante el rescate de los 33 mineros en 2010, también lamentó públicamente el fallecimiento de Rivero.

A través de sus redes sociales, Golborne le dedicó un mensaje de despedida: “Descansa en paz, estimado Pedro. Siempre fuiste un valiente y estuviste al servicio de la comunidad”.

La muerte de Pedro Rivero deja así un recuerdo ligado a uno de los operativos de rescate minero más emblemáticos de la historia reciente de Chile y a una trayectoria marcada por su trabajo en la minería, el voluntariado y la formación de especialistas en rescate subterráneo.