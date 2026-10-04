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Tras participar de la Argentina Week en París, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó un balance de la misión comercial e institucional y destacó las oportunidades que surgieron para ampliar la presencia de la producción santacruceña en los mercados internacionales. La agenda incluyó pesca, energía, recursos estratégicos y búsqueda de inversiones.

Durante su estadía en Francia, la delegación provincial participó de rondas de negocios, reuniones con empresarios y encuentros institucionales con el objetivo de posicionar a Santa Cruz ante potenciales inversores y generar nuevos canales de comercialización para los productos de la provincia.

“Este viaje a Francia nos va a traer el fortalecimiento de la actividad pesquera”, afirmó Vidal en diálogo con La Opinión Austral, al evaluar los resultados de la misión internacional.

Vidal: “A la inversión hay que salir a buscarla”

Uno de los principales objetivos de la agenda desarrollada en París fue mostrar el potencial productivo de Santa Cruz y las oportunidades de inversión existentes en sectores estratégicos.

En ese marco, Vidal remarcó la importancia de sostener la presencia de la provincia en ámbitos internacionales y avanzar en contactos con empresas y organismos.

“Hay que estar. Si no estás, no se logra nada para la provincia. Lleva tiempo. La provincia y el país cambian con inversión y a la inversión hay que salir a buscarla. No llega nada gratis, no llega nada solo. Hay que buscarlo”, sostuvo el gobernador.

Vidal también señaló que existe un escenario internacional con actores interesados en invertir en la Argentina y planteó la necesidad de que Santa Cruz pueda estar preparada para captar esas oportunidades.

“La comunidad internacional, los que invierten y necesitamos en el país, están jugando muy fuerte”, afirmó.

Santa Cruz busca ampliar sus mercados para la producción pesquera

La pesca fue uno de los principales ejes de la misión comercial. La delegación santacruceña mantuvo contactos orientados a ampliar la comercialización de los productos de la provincia y fortalecer su llegada al mercado europeo.

Uno de los puntos destacados de la agenda fue la recorrida por el Mercado Central de París, donde Vidal analizó alternativas para la colocación de alimentos producidos en Santa Cruz.

El gobernador destacó la dimensión comercial del establecimiento y explicó: “Es el mercado central más grande del mundo y le dan de comer a 20 millones de personas por día, tiene una facturación anual de 16.000 millones de euros y está conformado por 1.200 productores o 1.200 comerciantes”.

Gustavo Sáenz (Salta), Diego Santilli (jefe de Gabinete), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Karina Milei (secretaria General de la Presidencia), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Javier Milei (Presidente de Argentina), Emmanuel Macron (Presidente de Francia), Brigitte Macron (esposa del presidente Macron), Claudio Vidal (Santa Cruz), Éléonore Caroit (ministra francesa), Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), y Carlos Sadir (Jujuy).

A partir de la visita, se iniciaron conversaciones con representantes del mercado para evaluar futuras posibilidades de comercialización de productos de la Patagonia.

“Inicié una reunión con parte del directorio y nos vamos a juntar los dos equipos en los próximos días para poder definir la comercialización de nuestros productos con ellos”, anticipó Vidal.

El objetivo de la provincia es aprovechar la capacidad de los operadores del mercado parisino para ampliar la llegada de productos santacruceños a consumidores europeos.

Valor agregado para los recursos pesqueros

Otro de los ejes planteados durante la misión fue la incorporación de valor agregado a los recursos provenientes de la actividad pesquera.

Vidal explicó que la provincia trabaja en alternativas para avanzar en la elaboración de nuevos productos a partir de los recursos que actualmente se extraen.

“Estamos trabajando en un proyecto de valor agregado de generar algún tipo de alimento extra con lo que extraemos del recurso pesquero”, señaló.

La estrategia busca avanzar hacia productos con mayor nivel de elaboración y aprovechar segmentos de la demanda internacional que valoran alimentos diferenciados.

En ese sentido, Vidal destacó el interés que existe en el mercado europeo por productos orgánicos y aquellos elaborados bajo estándares vinculados a la reducción del uso de productos químicos.

“Ellos trabajan mucho acá el comercio del alimento, que se mueve con un precio diferenciado a favor de todos los alimentos orgánicos sin ningún tipo de contaminación de productos químicos, eso funciona muy bien. Tienen una diferenciación del precio y con una gran aceptación por la comunidad”, explicó.

Palermo Aike y los recursos estratégicos de Santa Cruz

La agenda internacional también incluyó la presentación del potencial energético y minero de Santa Cruz.

Durante las actividades desarrolladas en Francia, la delegación provincial expuso oportunidades vinculadas al desarrollo de Palermo Aike y a los recursos minerales estratégicos de la región ante la Agencia Internacional de Energía.

De esta manera, la participación santacruceña en la Argentina Week combinó promoción productiva, búsqueda de inversiones y apertura de nuevos mercados.

Desde la provincia, la misión fue planteada como una oportunidad para generar vínculos comerciales e institucionales que permitan transformar los contactos internacionales en nuevas posibilidades de inversión, producción y desarrollo económico para Santa Cruz.