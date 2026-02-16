Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El actor y director estadounidense Robert Duvall, una de las grandes leyendas de Hollywood y ganador del Premio Oscar, murió el domingo por la noche a los 95 años en su casa de Middleburg, estado de Virginia, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz y productora argentina Luciana Pedraza, quien informó que el intérprete falleció en paz, rodeado de sus familiares.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas y papeles inolvidables en clásicos como El Padrino y Apocalypse Now, Duvall dejó una huella indeleble en la historia del cine.

La muerte de Robert Duvall conmovió al mundo del espectáculo, pero fue el mensaje de su esposa argentina el que terminó de emocionar a sus seguidores.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió Luciana Pedraza en sus redes sociales.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”, expresó en un texto íntimo y cargado de amor. También agradeció el apoyo recibido y pidió privacidad para atravesar el duelo.

Robert Duvall murió a los 95 años

Robert Duvall: una vida dedicada al cine

Nacido como Robert Selden Duvall el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, inició su carrera en la televisión estadounidense durante la década de 1960, participando en populares series como Combate, El fugitivo, Viaje al fondo del mar y Ruta 66.

Su salto definitivo al cine llegó en 1970 con un papel relevante en M.A.S.H., la sátira antibélica dirigida por Robert Altman. Un año después protagonizó THX 1138, la ópera prima de George Lucas, consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación.

El Padrino y su consagración como Tom Hagen

El gran punto de inflexión en su carrera llegó en 1972, bajo la dirección de Francis Ford Coppola, cuando interpretó al abogado y consigliere Tom Hagen en El Padrino. Su personaje, leal y calculador, se convirtió en una pieza clave dentro de la historia de la familia Corleone.

Marlon Brando y Robert Duvall en El padrino (1972)

Duvall retomó el papel en El padrino II, reafirmando su lugar en una de las sagas más influyentes del cine mundial. Por su actuación recibió una nominación al Oscar, aunque la estatuilla le fue esquiva en esa oportunidad.

“Amo el olor del napalm por la mañana”: la escena inmortal de Apocalypse Now

En 1979 volvió a trabajar con Coppola en Apocalypse Now, donde encarnó al excéntrico teniente coronel Bill Kilgore. Su frase “Amo el olor del napalm por la mañana… huele a victoria” quedó grabada en la memoria colectiva del cine.

La interpretación le valió una nueva nominación al Oscar y lo consolidó como uno de los actores más intensos y carismáticos de Hollywood.

Robert Duvall en Apocalypse Now

Tras varias nominaciones, el reconocimiento máximo de la Academia llegó en 1983 por su trabajo en El precio de la felicidad (Tender Mercies), dirigida por Bruce Beresford. En ese film interpretó a un cantante de música country en decadencia que lucha contra el alcoholismo y busca redimirse.

La actuación fue celebrada por la crítica y le permitió obtener el Premio Oscar al Mejor Actor, coronando una trayectoria marcada por la profundidad y el realismo de sus personajes.

La historia de amor entre Robert Duvall y Luciana Pedraza

La relación entre Robert Duvall y Luciana Pedraza comenzó de manera inesperada en Buenos Aires. Según contó ella misma en entrevistas, el actor se encontraba en la Argentina filmando cuando, tras salir de una florería cerrada, la vio caminando por la vereda. El flechazo fue inmediato.

En ese entonces, ella tenía 24 años y él 65. Pedraza, nacida en Salta el 5 de enero de 1972, se había mudado a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como licenciada en Economía.

Robert Duvall y su mujer, Luciana Pedraza, en 2015

Fue ella quien lo invitó a la inauguración de un salón de tango que organizaba. Ese encuentro marcó el inicio de una historia de amor que se mantuvo durante décadas con bajo perfil y lejos de los escándalos mediáticos. La pareja se casó en 2005 y compartió una vida entre Estados Unidos y Argentina.

Duvall junto a su mujer cuando vinieron al país a presentar su film Assassination Tango en 2003.

Con su muerte a los 95 años, Robert Duvall deja un legado cinematográfico incomparable. Actor de carácter, dueño de una presencia magnética y una capacidad única para dotar de humanidad a cada personaje, fue parte fundamental de la generación que revolucionó Hollywood en los años 70.

Desde el calculador Tom Hagen hasta el temerario Kilgore, pasando por el músico quebrado de Tender Mercies, Duvall construyó una filmografía que seguirá siendo estudiada, admirada y recordada por generaciones.

El cine despide a uno de sus gigantes. Hollywood pierde a una leyenda. Pero su obra, como las grandes historias, permanece para siempre.