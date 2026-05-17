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Una joven argentina murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Australia, luego de que el colectivo de larga distancia en el que viajaba volcara tras impactar contra otro vehículo sobre la autopista Bruce Highway, en el estado de Queensland.

La víctima fatal fue identificada como Serena Andreatta, una rosarina de 26 años que se encontraba recorriendo el país en el marco de un viaje personal. El micro pertenecía a la empresa FlixBus y transportaba a más de 30 pasajeros, entre ellos mochileros de distintas nacionalidades.

De acuerdo a la información difundida por medios australianos, el siniestro ocurrió cerca de la localidad de Gumlu y generó un importante operativo de emergencia. La Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico trabajó en el lugar para determinar las causas del hecho, mientras que la autopista permaneció cerrada durante varias horas.

Personal del Servicio de Ambulancias asistió a los heridos y dispuso su traslado a hospitales de Townsville, Ayr y Bowen. Serena fue rescatada con vida, pero falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Dos pasajeros internados en estado crítico

Según trascendió, al menos dos personas continúan internadas en estado crítico. Entre los heridos también se encuentra el conductor del colectivo, un hombre de 70 años.

En un comunicado oficial, la empresa FlixBus aseguró que el chofer no superaba los límites de velocidad y que había dado negativo en los controles de alcohol y drogas, aunque esos datos todavía no fueron confirmados oficialmente por la Policía.

Además, la firma expresó su “profunda conmoción” por la tragedia y sostuvo que colaborará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente.

En paralelo, comenzaron a revisarse antecedentes de la empresa y otros incidentes registrados en la zona. En febrero de este año, un conductor de la misma compañía había sido sancionado por conducción temeraria tras un episodio ocurrido en las afueras de Townsville.

Quién era Serena Andreatta

Serena Andreatta era oriunda de Rosario y tenía ciudadanía italiana. Había estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y también cursó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio de esa ciudad.

En 2020 se radicó en Italia, donde trabajó como recepcionista y luego desarrolló un emprendimiento vinculado al asesoramiento para la obtención de ciudadanía italiana para argentinos.

Serena Andreatta, tenía 26 años, era rosarina y desde hace tiempo vivía en Italia.

En los últimos años había recorrido distintos destinos de Europa, Asia y América. Entre sus experiencias más destacadas figuraba un viaje de seis meses por Vietnam y Tailandia, donde había compartido reflexiones sobre crecimiento personal y nuevas experiencias.

La joven había llegado a Australia el pasado 17 de abril y, según contaron sus allegados, atravesaba “el viaje de su vida”.

La despedida de sus amigos en redes sociales

La muerte de Serena Andreatta generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de viaje, quienes la despidieron con mensajes cargados de dolor en redes sociales.

Cinco días antes del accidente, la joven había publicado imágenes desde una playa de Tailandia. Tras conocerse la noticia, la publicación se llenó de mensajes como: “Vuela alto hermosa”, “No puedo creerlo” y “Con tantas ganas que tenías de vivir”.

La despedida de sus amigos en redes sociales.

Una amiga que compartió parte del viaje escribió: “Agradezco al universo haber tenido la posibilidad de conocerte y compartir días tan soñados. Koh Tao fue mi casa gracias a vos y a la hermosa gente que te rodeaba. Buen viaje, Sere”.

En el mismo colectivo viajaba también su amiga Valentina Accardi, quien permanece internada bajo observación en el Hospital Universitario de Townsville.