Nació Bianca, la primera hija del piloto de F1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux: la tierna foto con la que anunciaron su llegada El piloto de Ferrari y su esposa, de raices argentinas y mexicanas, compartieron la feliz noticia a través de Instagram. La beba nació el 3 de noviembre y sus padres eligieron una imagen muy especial para presentarla públicamente, sin mostrar su rostro.

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Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas: se convirtieron en padres por primera vez. La pareja anunció el nacimiento de Bianca, su primera hija, con una tierna fotografía publicada en sus cuentas de Instagram, donde también revelaron el nombre de la recién nacida y la fecha de su llegada.

La beba nació el martes 3 de noviembre de 2026, aunque la noticia se conoció públicamente un día después. Fieles al perfil reservado que mantuvieron durante esta etapa, el piloto de Ferrari y su esposa eligieron una imagen sencilla y emotiva para compartir la llegada de su hija, sin exponer su rostro.

En la fotografía se observan las pequeñas piernas y los pies de Bianca, que luce un conjunto tejido de color rosa y unos delicados escarpines claros con detalles de moños. Junto a la postal, los flamantes papás escribieron un breve mensaje: “Bianca 🤍 3.11.26”.

La publicación no tardó en recibir miles de muestras de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de seguidores, pilotos y distintas figuras vinculadas con el mundo de la Fórmula 1.

Leclerc fue papá antes del Gran Premio de Brasil

El nacimiento de Bianca se produjo entre el Gran Premio de México y el próximo compromiso deportivo de Charles Leclerc en San Pablo, Brasil. El piloto monegasco, de 29 años, atraviesa así un momento muy especial en su vida personal, en plena temporada de Fórmula 1.

En declaraciones anteriores, Leclerc había manifestado su intención de pasar la mayor cantidad de tiempo posible junto a Alexandra durante la llegada de su primera hija, sin descuidar sus compromisos profesionales con Ferrari.

Ahora, con Bianca en brazos, el corredor se prepara para afrontar una nueva carrera en un contexto completamente diferente: el de su reciente debut como papá.

Quién es Alexandra Saint Mleux, la esposa de Charles Leclerc

Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002 en Italia y tiene raíces argentinas y mexicanas: su padre nació en Argentina y su madre, en México. Además de su actividad como modelo e influencer, cuenta con formación académica en Historia del Arte.

Estudió en L’École du Louvre, en París, donde profundizó sus conocimientos sobre las corrientes artísticas del siglo XX. También trabajó como asistente en una casa de subastas ubicada en el Hotel des Ventes de Montecarlo, una experiencia que le permitió acercarse al mundo del arte y las relaciones públicas.

Actualmente reside en Mónaco y se destaca por su perfil internacional. Habla español, inglés y francés y colaboró con distintas marcas de alcance global, entre ellas Rhode, vinculada con el universo de la belleza y el cuidado personal.

Su popularidad también se refleja en las redes sociales, donde reúne millones de seguidores y comparte parte de su vida cotidiana, sus viajes y sus proyectos profesionales.

La historia de amor de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La relación entre Charles Leclerc y Alexandra comenzó a tomar notoriedad durante 2023. Uno de los primeros registros públicos de ambos juntos fue en marzo de ese año, durante la Semana de la Moda de París.

Dos meses después, Alexandra acompañó al piloto al Gran Premio de Mónaco y comenzó a mostrarse en el paddock de Ferrari. En julio de 2023, la pareja dio un paso más en su relación y fue fotografiada junta durante el torneo de Wimbledon, en Londres.

Desde entonces, construyeron una historia de amor que mantuvo algunos aspectos lejos de la exposición pública. Durante su relación también sumaron un integrante muy especial a la familia: Leo, su perro dachshund, conocido popularmente como perro salchicha.

El 28 de febrero de 2026, Leclerc y Saint Mleux se casaron en una ceremonia civil privada celebrada en Mónaco. Meses después trascendió que estaban esperando a su primera hija.

Con el nacimiento de Bianca, la pareja inicia una nueva etapa familiar. Una vez más, eligieron compartir su felicidad con sus seguidores a través de una imagen íntima y delicada, en la que las pequeñas manos y los pies de la recién nacida fueron suficientes para anunciar una noticia que emocionó al mundo de la Fórmula 1.