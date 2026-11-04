Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristina Fernández de Kirchner celebró este miércoles los resultados de las elecciones de medio término de Estados Unidos con un mensaje breve en sus redes sociales. “Beautiful morning!!!” (¡Hermosa mañana!), escribió en su cuenta oficial de X a las 9:51, en una publicación que llegó después de la contundente derrota del Partido Republicano y del presidente Donald Trump.

El mensaje de la expresidenta tuvo lugar luego de que las proyecciones electorales señalaran que los demócratas consiguieron el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense. El resultado representa un duro revés para Trump, que deberá afrontar los dos últimos años de su mandato con un escenario legislativo adverso.

La publicación también tuvo un antecedente político directo. El lunes 2 de noviembre, en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, Kirchner había pronosticado una derrota del mandatario republicano y cuestionado su intervención en el escenario político latinoamericano.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, había afirmado.

El mensaje de Cristina Kirchner tras la derrota electoral de Trump

La publicación de Cristina Kirchner fue realizada este miércoles 4 de noviembre a las 9:51 y consistió únicamente en tres palabras en inglés: “Beautiful morning!!!”.

Sin agregar explicaciones ni referencias explícitas a los resultados electorales, la expresidenta compartió el mensaje en medio de las repercusiones internacionales por el retroceso republicano en Estados Unidos.

Cristina Kirchner hizo una referencia al popular meme de Guillermo Francella, conocido como “Hermosa mañana, ¿verdad?”, una frase que se convirtió en un clásico de la cultura popular argentina y que suele utilizarse para celebrar una victoria o ironizar sobre la derrota de un adversario.

La expresión tiene su origen en una improvisación del actor en la película Los extermineitors, de 1989. Con el paso de los años, la escena se transformó en un recurso habitual de las redes sociales, especialmente en el fútbol y la política, para acompañar situaciones de festejo o chicana hacia los rivales.

En este caso, la expresidenta utilizó la versión en inglés de la frase para celebrar, con ironía, el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses y la derrota de Donald Trump, cuya victoria política había anticipado dos días antes. El guiño también puede leerse como una chicana dirigida a Javier Milei, estrecho aliado del mandatario republicano.

La publicación recibió respuestas de dirigentes y referentes de su espacio político. Entre ellas se destacó la de la diputada bonaerense y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien acompañó su reacción con una imagen que incluía el sticker “I VOTED” (Yo voté).

El mensaje de Kirchner se produjo, además, en un contexto particular: días antes había anticipado públicamente que Trump perdería las elecciones y había vinculado ese eventual resultado con un cambio de tendencia para los gobiernos de derecha en América Latina.

La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, estudia inglés y había mencionado esa actividad como parte de su rutina durante la entrevista con el periódico estadounidense.

Los demócratas consiguieron el control del Congreso y complicaron a Trump

El festejo de Kirchner estuvo relacionado con el resultado de las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes 3 de noviembre en Estados Unidos.

Según las proyecciones difundidas por medios estadounidenses, el Partido Demócrata consiguió imponerse en las principales disputas legislativas y tomó el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

La derrota republicana incluyó victorias demócratas en estados que históricamente habían sido favorables al oficialismo, como Kansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur e Iowa.

El resultado modificará el equilibrio de poder en Washington y limitará la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su presidencia.

La renovación electoral comprendió los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. También se desarrollaron elecciones para gobernadores y otros cargos estatales.

La importancia del resultado radica en que el Congreso tiene atribuciones centrales para aprobar leyes, controlar al Poder Ejecutivo y supervisar las decisiones de la administración presidencial.

Con ambas cámaras bajo control opositor, los demócratas podrán impulsar investigaciones sobre el Gobierno, bloquear iniciativas legislativas y ejercer mayor presión política sobre la Casa Blanca.

Trump, por su parte, anticipó que podría adoptar una postura confrontativa frente al nuevo escenario parlamentario. En sus primeras declaraciones, aseguró que los republicanos habrían ganado por un “margen aplastante” si él hubiera sido candidato y afirmó que estaba dispuesto a convertirse en “Mr. Veto” para bloquear proyectos del Congreso opositor.

La predicción que Cristina Kirchner había hecho sobre Trump

La celebración de este miércoles tiene como antecedente la entrevista que Cristina Kirchner concedió a The Washington Post, publicada el 2 de noviembre.

Se trató de su primera entrevista con un medio internacional desde que recibió la condena en la causa Vialidad. Durante la conversación, la exmandataria habló de su situación judicial, de una eventual candidatura presidencial en 2027 y de las perspectivas del peronismo frente al gobierno de Javier Milei.

Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a la política estadounidense. Kirchner consideró que Trump podía sufrir un retroceso electoral por el impacto de sus decisiones económicas y militares, y sostuvo que ese resultado tendría consecuencias para los sectores políticos que comparten su orientación ideológica.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, expresó.

La exmandataria también manifestó su expectativa de que el resultado impulsara una nueva etapa para los movimientos progresistas.

En su interpretación, los dirigentes que llegaron al poder con discursos contra el sistema político tradicional podrían comenzar a perder respaldo si no consiguen mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

La derrota republicana representa, desde esa perspectiva, un resultado político que excede las fronteras estadounidenses y que podría repercutir en el debate regional.

La economía y la guerra con Irán, factores detrás del revés republicano

Las elecciones estadounidenses estuvieron atravesadas por el malestar económico y el cuestionamiento a las políticas impulsadas por Trump.

El costo de los alimentos, los combustibles, la vivienda y la atención médica se ubicó entre las principales preocupaciones de los votantes. Aunque algunos indicadores económicos mostraban crecimiento y niveles de desempleo relativamente bajos, los aumentos de precios continuaron afectando el poder adquisitivo de los hogares.

La política arancelaria del presidente también generó cuestionamientos por su impacto sobre los productos de consumo. A eso se sumó el encarecimiento de la energía como consecuencia del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

La situación recordó el escenario que enfrentó Joe Biden durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando los indicadores económicos positivos no alcanzaron para revertir la percepción negativa de una parte importante de la población.

Trump había llegado a la Casa Blanca con la promesa de reducir rápidamente los precios, pero el costo de vida continuó siendo uno de los principales puntos de desgaste de su administración.

El analista Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, señaló en declaraciones a Página/12 que el presidente hizo pagar al Partido Republicano el costo de dos promesas incumplidas.

“Trump le hace pagar al partido republicano el alto costo de sus dos promesas incumplidas más reprochadas por sus votantes: la suba de los precios con más impacto en el consumo de los hogares y las nuevas guerras y agresiones a otros países”, sostuvo.

El resultado también estuvo marcado por la pérdida de respaldo entre sectores del electorado latino, que habían sido importantes para el crecimiento republicano en los comicios de 2024.

Qué significa la derrota de Trump para Javier Milei

El resultado electoral estadounidense también tiene una lectura para la política argentina por la estrecha relación entre Donald Trump y Javier Milei.

El presidente argentino construyó una alianza política e ideológica con su par estadounidense, con coincidencias en materia económica, comercial y de política internacional.

Por eso, la pérdida del control del Congreso por parte de los republicanos representa un revés para uno de los principales aliados internacionales del Gobierno argentino.

Aunque el resultado no modifica directamente la situación institucional de Milei, sí altera el escenario político internacional en el que se mueve su administración.

La lectura de Cristina Kirchner apunta precisamente a ese vínculo. Durante la entrevista con The Washington Post, sostuvo que el desgaste de los gobiernos de derecha podría abrir una oportunidad para las fuerzas progresistas, siempre que consigan construir propuestas capaces de responder a las demandas sociales.

La expresidenta también cuestionó el rumbo económico del Gobierno argentino y afirmó que muchos ciudadanos están frustrados porque sus ingresos no alcanzan hasta fin de mes.

En ese sentido, reconoció que el peronismo tuvo responsabilidad en su derrota electoral de 2023, pero consideró que el oficialismo actual tampoco logró resolver los problemas cotidianos de la población.

Cristina Kirchner mantiene abierta la posibilidad de una candidatura en 2027

La entrevista con el diario estadounidense también tuvo repercusiones en la política argentina porque Kirchner volvió a plantear la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.

La expresidenta aseguró que consideraría una candidatura si consigue recuperar sus derechos políticos, actualmente restringidos por la condena en la causa Vialidad.

“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de volver a postularse.

Para avanzar en esa dirección, junto con su abogado Rafael Valim, presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y cuestiona la responsabilidad que se le atribuyó por las actuaciones de otros funcionarios.

El objetivo central de la presentación es conseguir que se revisen las presuntas violaciones al debido proceso y que se restablezcan sus derechos políticos.

El organismo internacional puede emitir una opinión sobre la existencia de vulneraciones de derechos humanos, aunque no tiene facultades para revocar directamente las sentencias de la Justicia argentina.

Kirchner considera que su condena responde a una persecución política y sostiene que el proceso judicial estuvo condicionado por los intereses de sectores de poder.

Actualmente, continúa al frente del Partido Justicialista nacional y mantiene influencia dentro del espacio opositor, aunque su situación judicial constituye el principal condicionante para una eventual postulación.