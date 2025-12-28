Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras gran parte de Argentina vive uno de los veranos más calurosos de los últimos años —en la Ciudad de Buenos Aires este sábado se registraron casi 40° de sensación térmica—, el norte de Estados Unidos enfrenta una tormenta de nieve histórica.

Nueva York amaneció cubierta de blanco por la nevada más fuerte en casi cuatro años, en medio de una potente tormenta invernal que paralizó vuelos, activó el estado de emergencia y complicó los viajes de fin de año en plena temporada navideña.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, Central Park acumuló más de 11 centímetros de nieve, el mayor registro desde enero de 2022. En áreas fuera de la ciudad de Nueva York, las acumulaciones fueron aún mayores, con valores que oscilaron entre 10 y 20 centímetros, y con posibilidad de que sigan aumentando.

Nueva York bajo estado de emergencia por la tormenta invernal

Ante la magnitud del fenómeno, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en más de la mitad de los condados del estado, una medida que rige desde el viernes 26 de diciembre.

Los condados alcanzados por la emergencia son:

Albany

Broome

Cortland

Delaware

Nassau

Suffolk

Queens

Bronx

Kings (Brooklyn)

Nueva York (Manhattan)

Westchester

Hochul pidió a la población reducir al mínimo los desplazamientos, mantenerse informada a través de los reportes oficiales y extremar los cuidados ante el frío extremo, la nieve y el hielo. También subrayó la necesidad de asistir a personas en situación de calle, especialmente durante las noches con temperaturas bajo cero.

Caos aéreo: vuelos cancelados y demoras masivas

La tormenta invernal golpeó de lleno al transporte aéreo en uno de los momentos de mayor movimiento del año. Casi 700 vuelos nacionales fueron cancelados y más de 3.000 sufrieron demoras, afectando principalmente a los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York.

Los aeropuertos más comprometidos son:

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

Aeropuerto LaGuardia

De acuerdo con FlightAware, durante la mañana del sábado se registraban más de 14.400 vuelos nacionales con retrasos o cancelaciones, además de 2.100 vuelos internacionales afectados.

Calles congeladas y alertas en el noreste de Estados Unidos

Las nevadas intensas también generaron condiciones peligrosas en rutas y calles, con riesgo de accidentes por hielo y baja visibilidad. Autoridades estatales emitieron alertas de viaje y recomendaron evitar traslados no esenciales.

Además de Nueva York, se mantienen advertencias por tormenta de nieve y hielo en estados como Pensilvania y Massachusetts, mientras los equipos de emergencia trabajan para mantener despejadas las carreteras.

El pronóstico oficial indica que la tormenta podría intensificarse durante el domingo antes de desplazarse hacia la región de los Grandes Lagos el lunes.