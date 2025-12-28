Trágico accidente en Brasil: al menos 11 muertos tras un choque frontal en la ruta BR-101 Entre las víctimas hay una mujer embarazada y dos niños. Un hombre permanece gravemente herido. Autoridades piden precaución a turistas que viajan por el nordeste de Brasil.

Al menos 11 personas murieron en un grave accidente de tránsito en Brasil este sábado, luego de un choque frontal entre dos vehículos en la ruta federal BR-101, una de las principales carreteras del país. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción del municipio de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía, en el nordeste brasileño.

Según confirmaron las autoridades locales y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, entre las víctimas fatales se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años. Diez personas fallecieron en el lugar del accidente debido a la violencia del impacto, mientras que una undécima murió horas más tarde en un centro médico a causa de la gravedad de sus heridas.

El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y un utilitario Fiat Dobló, que por causas que aún investiga la Policía Federal de Caminos (PRF) colisionaron de frente. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron por completo, lo que dificultó seriamente las tareas de rescate.

De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis apunta a un intento de sobrepaso indebido por parte de uno de los conductores. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado oficialmente cuál de los vehículos realizó la maniobra.

El incendio posterior al choque se propagó rápidamente, obligando a un intenso despliegue de bomberos y fuerzas de seguridad. Las labores de rescate se extendieron durante varias horas e incluyeron la extinción de las llamas, la remoción de los vehículos y la asistencia a los sobrevivientes.

Como consecuencia, la ruta BR-101 permaneció totalmente cortada, generando importantes demoras y complicaciones en el tránsito regional, especialmente en un tramo frecuentado por turistas.

Dificultades para identificar a las víctimas

La identificación de los fallecidos se ha visto seriamente afectada por el estado de los cuerpos tras el incendio. Fuentes policiales indicaron que algunas víctimas deberán ser identificadas mediante exámenes de ADN. Además, se confirmó que varias personas pertenecían a un mismo grupo familiar, lo que profundiza el impacto de la tragedia.

El único sobreviviente del accidente fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente su identidad.

Advertencia y precaución para turistas en Brasil

Este hecho se convirtió en uno de los accidentes viales más graves del año en Bahía, tanto por la cantidad de víctimas fatales como por la magnitud del choque y el incendio. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de seguridad vial, especialmente en rutas federales como la BR-101.

En ese sentido, se emitió una advertencia especial para turistas que viajan a Brasil, recomendando máxima precaución al circular por carreteras del nordeste, respetar las normas de tránsito y evitar maniobras riesgosas como sobrepasos indebidos.

La Policía Federal de Caminos continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar responsabilidades.