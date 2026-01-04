Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Donald Trump lanzó una advertencia directa a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el mandatario estadounidense afirmó que, si la funcionaria “no hace lo correcto”, pagará “un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”.

De acuerdo con lo trascendido, la Casa Blanca evalúa sostener un vínculo operativo con el actual gobierno venezolano, aunque supeditado a una exigencia que Washington considera innegociable: avanzar con su agenda estratégica, que contempla facilitar el ingreso de capitales estadounidenses en las extensas reservas petroleras del país.

El mensaje de Trump apareció después de que Rodríguez, ratificada como presidenta interina por el Tribunal Supremo y el alto mando militar, adoptara una postura desafiante al asegurar que protegerán los “recursos naturales” nacionales.

A pesar de su histórica retórica contra los cambios de régimen fuera de Estados Unidos, el líder republicano defendió la intervención directa al definir a Venezuela como un “país totalmente fallido” y un “desastre en todos los sentidos”. En esa línea, sostuvo que “reconstruir y cambiar de régimen” resulta una alternativa preferible al escenario vigente.

En el cierre de la entrevista, volvió a referirse a su interés estratégico por Groenlandia y remarcó que EE.UU. la necesita “absolutamente” para su defensa. Esa afirmación refuerza la amenaza de una eventual intervención o de acciones judiciales de alcance internacional, incluso más duras que las aplicadas contra Maduro, si la administración interina no se alinea con los intereses estadounidenses.

El mandatario busca así forzar una cooperación inmediata, con eje en el sector energético, bajo la pena de desmantelar por completo la estructura de poder restante del chavismo mediante la fuerza militar o acciones legales extraterritoriales.

