La editorial PANINI confirmó de manera oficial el lanzamiento del Álbum del Mundial 2026, que promete marcar un hito entre coleccionistas y fanáticos del fútbol. Con 112 páginas y 980 figuritas, se convertirá en la edición más grande de la historia a nivel selecciones nacionales, impulsada por la expansión del torneo a 48 selecciones.

Cada sobre traerá 7 figuritas y la compañía anticipó que los paquetes mantendrán la modalidad tradicional de colección física, además de sumar cartas intercambiables y coleccionables digitales como parte de una apuesta multiplataforma inédita.

Ediciones con portadas especiales y preventa

El álbum tendrá portadas especiales dedicadas a la triple sede de la Copa del Mundo: Canadá, Estados Unidos y México. Desde PANINI indicaron que la portada principal rendirá homenaje a Canadá y Estados Unidos, mientras que habrá una versión especialmente diseñada para México, en consonancia con el carácter histórico del Mundial compartido entre tres países de Norteamérica.

Como parte de una movida sin precedentes, la firma activó una preventa limitada a través de la plataforma Amazon antes del sorteo final del torneo. Se trata de una estrategia que busca medir la demanda anticipada y ajustar la logística de distribución para asegurar un despliegue eficiente por los tres países anfitriones.

La preventa se habilitará antes del sorteo del Mundial, aunque la compañía aún no confirmó la fecha oficial de salida al mercado.

Tradición que une generaciones

El director de la División Comercial de FIFA, Romy Gai, celebró la continuidad del vínculo entre la empresa y la máxima competencia del fútbol: “El álbum de cromos de PANINI, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados”.

El dirigente sumó que la colaboración genera entusiasmo global y construye recuerdos imborrables de cada edición del torneo. Por su parte Romy Gai, Romy Gai, aseguró sentirse orgulloso de sostener esta alianza en la edición 2026.

El regreso de Paraguay tras 16 años a un álbum mundialista

El Selección de Paraguay volverá a aparecer en las páginas de un álbum mundialista de PANINI luego de 16 años. Su última presencia se dio tras la participación de los guaraníes en el Mundial Sudáfrica 2010, donde Paraguay llegó a cuartos de final.

Luego de ausentarse en las últimas tres ediciones (Catar, Rusia y Brasil), Paraguay regresa tras finalizar sexto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, asegurando la última plaza de clasificación directa para Sudamérica. Los guaraníes concluyeron el ciclo con una notable diferencia: ocho puntos por encima de Bolivia, que accedió al repechaje continental.

Con 48 selecciones confirmadas en el torneo y un proyecto que integrará cromos físicos y activos digitales, el Álbum del Mundial 2026 apunta a convertirse nuevamente en el centro de la cultura coleccionista, uniendo generaciones en torno a una de las tradiciones más representativas de la pasión futbolera mundial.