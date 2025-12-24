“Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz“, manifestó el papa León XIV ante las festividades navideñas, este martes 23 de diciembre, a un día de la Nochebuena, desde Castel Gandolfo.

Como cada semana, el pontífice pasó en el municipio lacial su jornada de descanso y trabajo. Los vítores de la gente, el canto de Feliz Navidad y otros villancicos, junto a la música de la banda municipal de Castel Gandolfo, acogieron su salida de Villa Barberini. El párroco, Tadeusz Rozmus, de la Parroquia Pontificia de Santo Tomás de Villanueva, dirigió al papa sus mejores deseos en nombre de todos y le hizo entrega de un obsequio con productos típicos locales.

León XIV se detuvo después a responder preguntas de un grupo de periodistas de diversos medios. Sobre Ucrania, donde en las últimas horas ataques masivos rusos han golpeado diversas regiones, el papa afirmó: “Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”.

El Obispo de Roma reiteró su llamamiento a respetar un momento de tregua en Navidad: “Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo”.

Con la mirada puesta aún en otro frente de guerra, el de Medio Oriente -donde se debate la “Fase 2” del alto el fuego-, el papa recordó la “hermosa visita” que estos días realizó a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

“Hace una hora estuve en contacto con el párroco”, refiriéndose al sacerdote argentino Gabriel Romanelli, de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. “Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos —añadió— que el acuerdo por la paz siga adelante”.

Por otra parte, el sumo pontífice se refirió a la reciente aprobación en su estado natal, Illinois, Estados Unidos, de una ley que permite el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales y un pronóstico de seis meses o menos, la cual entrará en vigor en septiembre de 2026.

León XIV explicó que ya había tratado el asunto “muy explícitamente” con el gobernador JB Pritzker durante una audiencia en el Vaticano en noviembre: “En aquel momento, el proyecto de ley ya estaba sobre su escritorio”.

“Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el inicio hasta el final. Y lamentablemente, por diversas razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello“, subrayó el papa.

Invitó, por tanto, “a todos, especialmente en esta fiesta de Navidad, a reflexionar sobre la naturaleza de la vida humana, sobre el valor de la vida humana. Dios se hizo humano como nosotros para mostrarnos qué significa realmente vivir la vida humana”.

La esperanza y la oración de León XIV es que “el respeto por la vida vuelva a crecer en todos los momentos de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural”.

León XIV presidirá la misa de Nochebuena, este miércoles 24 de diciembre, en la Basílica de San Pedro, por primera vez en este pontificado, a partir de las 22:00 (hora de Roma).