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Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado, brindó una entrevista a LU12 AM680 Radio Río Gallegos y abordó la actualidad global del sector energético.

Aquella cámara se encuentra organizando el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP) reunirá del 24 al 26 de marzo en Buenos Aires a referentes del sector energético de más de 20 países para analizar el impacto de los conflictos internacionales sobre el mercado de hidrocarburos y el nuevo escenario global. La Opinión Austral se prepara para llevar adelante una cobertura especial.

Mientras tanto, la actualidad impone grandes desafíos. Analizando el dificil escenario, afirmó que “Argentina es superavitaria en todos los energéticos”, a excepción del gasoil, que aún requiere importaciones. No obstante, advirtió que los precios internacionales afectan al mercado local producto de la guerra en Medio Oriente.

En relación al gas licuado de petróleo (GLP), producto que representa y que consumen 20 millones de argentinos en garrafas, tanques, cilindros y automóviles, explicó el funcionamiento de los precios. La Secretaría de Energía publica un índice basado en los precios promedio de Estados Unidos de los últimos tres meses. Por este motivo, el precio de marzo no tuvo aumentos, mientras que el próximo ajuste será el 1 de abril. Cascales señaló que, de continuar la tendencia actual, “va a tener alguna incidencia para arriba, pero va a ser amecetada, porque como el precio se calcula con un promedio de 3 meses”.

Costos logísticos y derivados del petróleo

El directivo destacó que el precio del gasoil impacta directamente en el gas envasado. El producto se produce mayoritariamente en Bahía Blanca y debe trasladarse en camiones para su envasado y posterior distribución. Según detalló, “una garrafa casi el 30% del precio es costo logístico”, lo que equivale a un “20% del costo final total”.

Advirtió que, si las subas internacionales se prolongan, el impacto no se limitará a la nafta o el gasoil, sino que llegará al gas natural, la electricidad y derivados como plásticos, caucho y hasta inclusive el fertilizante.

La guerra en Medio Oriente dificulta el escenario energético.

Contexto geopolítico e infraestructura crítica

Respecto al panorama mundial, mencionó la vulnerabilidad del suministro ante posibles conflictos militares en Medio Oriente que tiene como actores principales a Estados Uniod e Irán.

Se refirió a un oleoducto de 1000 km que atraviesa Arabia Saudita hacia el Mar Rojo, cuya salida de 7 millones de barriles podría verse interrumpida ante un eventual ataque. “Si ese oleoducto lo llegan a bombardear y ahí se cortan 7 millones de barriles, se cierra el grifo”, advirtió, calificando la situación como “muy incierta”.

Afirmó que proteger una infraestructura de tal extensión es complejo, ya que un solo ataque con drones o misiles podría cortar todo el suministro. Sostuvo que “la pieza de infraestructura más importante que hoy tiene el mundo occidental diría al mundo, es ese gasoducto”, que conecta la región sudamericana con el puerto de Jambú.

Oportunidades para Argentina y confiabilidad

En contraste, posicionó a Argentina y la región como un lugar de paz y estabilidad, destacando que “un continente que no está en guerra como es el continente nuestro y sobre todo nuestra región no tiene guerra”. Señaló que los inversores buscan estos entornos y que Argentina posee los recursos energéticos y minerales que el mundo necesita.

En este marco, anunció la realización del Congreso Iberoamericano de Gas Licuado de Petróleo en Buenos Aires, del 24 al 26 de marzo. El evento contará con más de 2000 especialistas y 70 expositores para discutir precios futuros y oportunidades.

Sin embargo, enfatizó que la materialización de inversiones depende de la confiabilidad, bajo la premisa de que “se tarda años en construir y minutos en perder”.

Estabilidad y reformas necesarias

El presidente de la cámara sostuvo que la confianza debe construirse de forma íntegra en todos los niveles: desde el Presidente y Gobernadores hasta intendentes, legisladores, empresarios y sindicatos. Criticó los virajes constantes de rumbo: “ese tipo de cambio de viraje, de rumbo, de cambio de reglas de juego, también desorientan y se quitan confiabilidad”.

Finalmente, expresó su apoyo a cambios actuales en materia impositiva, como la eliminación del impuesto PAIS, la baja de retenciones y la modernización laboral. Remarcó que “Argentina necesita estabilidad y reglas de juego claras”, y que es necesario “atraer los inversores, pero también sacarle un poco la mochila a los productores nacionales”. Concluyó que ambas acciones deben ejecutarse en simultáneo: “Las dos cosas a la vez, no una cosa y la otra no, son en simultáneo”.