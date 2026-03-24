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El precio del petróleo subió este martes impulsado por la incertidumbre en torno al conflicto en el Golfo y por la negativa de Irán a mantener conversaciones con Estados Unidos. La declaración contradijo al presidente Donald Trump, quien afirmó que existían avances para alcanzar un acuerdo.

El crudo Brent cotizó en torno a los 102,44 dólares por barril, con una suba del 2,5%, mientras el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en 91,02 dólares, con un incremento del 3,3%. La reacción del mercado se dio luego de la caída superior al 10% registrada el lunes, cuando Trump decidió postergar durante cinco días ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

Impacto del conflicto en el suministro global

El estrecho de Ormuz concentró la atención del mercado energético. Por esa vía circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial. El conflicto en la región interrumpió gran parte de esos envíos.

La Agencia Internacional de la Energía calificó esta situación como la mayor interrupción del suministro de petróleo registrada hasta el momento. Analistas del mercado señalaron que, si el bloqueo se extiende, el precio del Brent podría alcanzar los 150 dólares por barril.

Además, se registraron ataques sobre infraestructura energética en Irán. Medios locales informaron impactos sobre instalaciones de gas en Isfahán y daños en un gasoducto en Khorramshahr.

Escalada militar y señales del mercado

Durante la jornada, Irán lanzó misiles hacia Israel, lo que sumó tensión al escenario regional. A su vez, fuentes citadas por Reuters indicaron que la Casa Blanca mantuvo intención de avanzar en un acuerdo, aunque consideraron improbable que Irán acepte las condiciones planteadas.

Informes privados destacaron que el mercado continúa condicionado por la evolución del conflicto y por la volatilidad de las noticias. La incertidumbre sostuvo la presión sobre los precios del crudo.

Comportamiento de otras materias primas

En paralelo, el oro registró una leve recuperación tras caer a mínimos de cuatro meses en la sesión anterior. El metal se ubicó por encima de los 4.445 dólares por onza, con una suba del 0,2%.

La plata también avanzó y se posicionó cerca de los 70 dólares por onza. En contraste, los metales básicos cerraron en baja, con retrocesos tras el repunte registrado en la jornada previa.

Analistas del sector señalaron que los movimientos reflejan un mercado influido por factores geopolíticos y financieros, con variaciones rápidas en función de cada novedad sobre el conflicto en el Golfo.