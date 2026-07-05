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México e Inglaterra se enfrentarán este domingo por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de esta instancia. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México y definirá al rival del ganador del cruce entre Brasil y Noruega en los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en la Copa del Mundo. El “Tri” ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento y todavía no recibió goles en el certamen.

En la fase de grupos venció 2-0 a Sudáfrica, superó 1-0 a Corea del Sur y goleó 3-0 a República Checa. Luego, en los 16avos de final, eliminó a Ecuador con un sólido triunfo por 2-0 para meterse entre los 16 mejores del torneo.

México intentará romper una barrera histórica: nunca logró avanzar a los cuartos de final de un Mundial disputado fuera de su propio país, una instancia que solo alcanzó cuando fue anfitrión en las ediciones de 1970 y 1986.

Por su parte, Inglaterra llegó con más sufrimiento del esperado. El equipo dirigido por Thomas Tuchel debutó con una victoria 4-2 sobre Croacia, luego igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un triunfo 2-0 ante Panamá.

En los 16avos de final, los ingleses estuvieron contra las cuerdas, pero remontaron un 0-1 frente a República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane para imponerse por 2-1 y avanzar de ronda.

Además del desafío futbolístico, Inglaterra deberá afrontar las condiciones de la altura de la Ciudad de México, ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar, un factor que podría favorecer al conjunto local.

El único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, cuando los europeos se impusieron 2-0 con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.

Posibles formaciones de México e Inglaterra

México : Raúl Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

: Raúl Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Por dónde ver México vs Inglaterra

El encuentro se disputará este domingo 5 de julio a las 21:00 (hora de Argentina) en el Estadio Ciudad de México y se podrá ver a través de TyC Sports, DSports y Telefe. El árbitro designado fue el australiano Alireza Faghani

¡Seguí Brasil vs. Noruega por LU12 AM680!

Además, el partido podrá seguirse en vivo a través de Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 —ambas de Río Gallegos— y FM Las Heras 92.1.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos? También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora. Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

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RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

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Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

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¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

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¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

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