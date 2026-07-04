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Francia derrotó por la mínima a Paraguay y avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. En esa instancia se medirá con Marruecos, que superó 3-0 a Canadá.

El único gol del partido llegó a través de Kylian Mbappé desde el punto penal, a los 21 minutos del segundo tiempo, después de una infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué en el encuentro disputado en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

La primera etapa tuvo un desarrollo táctico, con Francia manejando la posesión e intentando generar aproximaciones sin éxito en la definición. Paraguay, en tanto, se replegó con un esquema defensivo, compacto y apostando al contraataque.

A los 16 minutos, Michael Olise envió un pase largo para Mbappé, que no logró controlar y la jugada terminó en saque de arco. Más tarde, un centro de Ousmane Dembélé encontró al delantero francés, aunque su cabezazo salió desviado, sumado a un remate de Adrien Rabiot que se fue por encima del travesaño.

En el complemento, Rabiot volvió a intentar con un disparo de media distancia que terminó con el mismo desenlace. Recién a los 21 minutos llegó la acción decisiva: Doué encaró en el área, fue derribado por Diego Gómez y, tras revisión del VAR a cargo del árbitro Ilgiz Tantashev, se sancionó el penal que Mbappé convirtió para abrir el marcador.

Con el pitazo final, Francia aseguró su pase a cuartos de final y enfrentará a Marruecos, que venció con autoridad a Canadá gracias a los goles por parte de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi.

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