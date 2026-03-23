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El precio internacional del petróleo registró una caída abrupta este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán. La decisión impactó de inmediato en los mercados globales y llevó a una baja de hasta el 10% en los principales valores de referencia.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó 7,7% y se ubicó en USD 90,71 para contratos con entrega en mayo. En paralelo, el Brent del Mar del Norte retrocedió 9,9% y se posicionó en torno a los USD 101, con momentos en los que incluso perforó la barrera de los USD 100.

La caída marcó un giro tras semanas de fuerte volatilidad, en las que el crudo alcanzó máximos desde julio de 2022 y llegó a cotizar cerca de los USD 113 por barril en medio de la escalada bélica.

El Estrecho de Ormuz, eje de la crisis energética

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tuvo como punto crítico el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas del mundo. El cierre del corredor marítimo para países aliados de Washington generó un shock de oferta que impulsó los precios al alza.

La amenaza de Irán de minar el Golfo Pérsico y los ultimátum de Trump para reabrir el estrecho elevaron la tensión a niveles inéditos. La Agencia Internacional de Energía calificó el escenario como la peor crisis energética en décadas.

En ese contexto, el anuncio de una pausa en los ataques funcionó como la primera señal concreta de distensión desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, conflicto que ya dejó más de 2.000 muertos.

Suben las bolsas globales tras el anuncio de Trump

El alivio en el frente energético impulsó una reacción positiva en los mercados bursátiles. Las principales bolsas de Europa operaron en alza: el DAX de Frankfurt subió 2%, el CAC 40 de París avanzó 1,5% y el FTSE de Londres ganó 0,5%.

En Wall Street, los índices también mostraron subas de entre 1,8% y 2,1%, con fuerte impulso de las acciones tecnológicas. Los inversores interpretaron el anuncio como una oportunidad para reducir el riesgo global y reposicionar carteras.

Un mercado atravesado por la incertidumbre

A pesar de la baja del petróleo, el escenario energético global mantiene alta volatilidad. Trump condicionó la pausa militar al éxito de negociaciones con Teherán, sin detallar canales ni plazos concretos.

Al mismo tiempo, Israel confirmó nuevos ataques sobre infraestructura en Teherán, mientras Irán reiteró amenazas de represalias sobre rutas marítimas clave. La situación mantiene en alerta a los mercados.

Proyecciones y advertencias sobre el precio del crudo

El impacto de la guerra ya modificó las previsiones del sector. Goldman Sachs elevó sus estimaciones para 2026 y proyectó un precio promedio del Brent en USD 85 por barril, frente a los USD 77 previstos anteriormente. Para el WTI, estimó un valor de USD 79.

El banco advirtió que la interrupción del flujo en el Estrecho de Ormuz podría generar pérdidas acumuladas superiores a los 800 millones de barriles. Además, anticipó que la producción en Medio Oriente podría sufrir caídas significativas antes de una eventual recuperación.

El director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, sostuvo que la crisis actual combina el impacto de las grandes crisis petroleras de los años 70 y la crisis del gas de 2022, lo que refleja la magnitud del problema.

Impacto global y consecuencias económicas

La suba previa del petróleo ya provocó efectos en cadena en la economía mundial. Países en desarrollo enfrentan aumentos en combustibles y energía, mientras grandes industrias comienzan a frenar producción por falta de insumos.

Empresas como LG Chem anunciaron cierres de plantas por interrupciones en el suministro. En paralelo, crece la preocupación por el impacto inflacionario y la estabilidad de los mercados emergentes.

Aunque la reciente baja del crudo ofrece un alivio temporal, el futuro del precio del petróleo dependerá de la evolución del conflicto y, especialmente, de la reapertura plena del Estrecho de Ormuz.