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Un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos este domingo durante las maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El siniestro dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto, además de al menos 13 personas heridas.

El incidente ocurrió cerca de las 23:40 del domingo, cuando el vuelo AC-8646, operado por Jazz Aviation, aterrizaba en el aeropuerto ubicado en Queens. La aeronave, un Bombardier CRJ-900 que había partido desde Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, impactó a más de 200 kilómetros por hora contra un vehículo de emergencia que se encontraba en la pista.

Según la información oficial, el avión colisionó con un camión de bomberos perteneciente a la Autoridad Portuaria en circunstancias que aún se investigan. El fuerte choque provocó graves daños en la parte delantera del fuselaje.

Tras el accidente, se activaron rápidamente los protocolos de emergencia. Equipos de rescate trabajaron para evacuar a los pasajeros y tripulantes atrapados dentro de la aeronave.

En un primer momento se informó que al menos 15 personas habían resultado heridas, incluidos el piloto y el copiloto, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de ambos.

En total, 41 personas recibieron atención médica, de las cuales 32 ya fueron dadas de alta. Nueve continúan internadas con diferentes niveles de gravedad.

Aeropuerto cerrado y vuelos suspendidos

La Administración Federal de Aviación confirmó el accidente y declaró la emergencia en la terminal aérea. Como consecuencia, todos los vuelos fueron suspendidos de inmediato.

“El aeropuerto está cerrado. Los vuelos con destino a LaGuardia están suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

Posteriormente, las autoridades aeroportuarias informaron que el aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 14:00 (hora local) del lunes, mientras avanzan las tareas de investigación y limpieza de la pista.

Uno de los pasajeros, Jack Cabot, relató los dramáticos momentos vividos durante el aterrizaje. “Fue un vuelo normal, pero el descenso fue muy brusco. Frenamos de golpe y, dos segundos después, sentimos un impacto tremendo”, explicó.

“El avión se movía de un lado a otro, la gente salía despedida. No parecía que alguien lo estuviera controlando. Fue un caos total”, agregó.

Investigación en curso: cómo llegó el camión a la pista

Las autoridades centran ahora la investigación en determinar cómo el camión de bomberos ingresó a la pista en el momento del aterrizaje. Este punto es clave para esclarecer las responsabilidades del accidente.

Además, se analiza si las condiciones meteorológicas adversas —con lluvias y niebla registradas horas antes— pudieron haber influido en el siniestro.

El accidente ocurre semanas después de que Air Canada suspendiera temporalmente sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible en la isla, en medio de una crisis energética. Esa situación obligó a la aerolínea a reestructurar parte de sus operaciones internacionales.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del impacto, con el avión gravemente dañado en la zona frontal, rodeado por vehículos de emergencia y reflectores en plena pista.

Las imágenes evidencian la rápida intervención de los equipos de rescate, que trabajaron intensamente durante la noche para asistir a los afectados.