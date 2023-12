Qué dijo Yannick Bright, uno de los 4 refuerzos universitarios que jugará con Messi en el Inter Miami El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para una nueva temporada y eligió a cuatro futbolistas en el SuperDraft de la MLS. David Beckham intercambió con Dallas FC, el lugar para elegir y quedó 15°. Allí eligió primero a un mediocampista nacido en Italia que no lo podía creer.

Al igual que como sucede en los principales deportes profesionales de los Estados Unidos, como la NBA (básquet), NHL (hockey sobre hielo), NFL (fútbol americano) o MLB (beisbol), la Major League Soccer también utiliza un sistema de elecciones para que los mejores talentos universitarios tengan la oportunidad de dar el salto y sumarse a las filas de las principales franquicias para dar sus primeros pasos como profesionales dentro de sus carreras deportivas.

Este año las expectativas estaban puestas en los jóvenes que podrían entrenar todos los días y jugar con el astro del fútbol Lionel Messi. Para sorpresa, Inter Miami que debía elegir en tercer lugar lo hizo en el puesto 15. Sucede que “Las Garzas” ocupaban el tercer puesto pero David Beckham intercambió con Dallas FC, que estaba en el 15° lugar y recibió 300 mil dólares.

De esta manera tuvieron los picks 15, 24, 32 y 64. El primero es Yannick Bright, de la Universidad de New Hampshire, un mediocampista de 22 años que nació en Milan, Italia, y que seguramente aprenderá mucho del puesto entrenando con Sergio Busquets.

En la Universidad de New Hampshire la elección fue todo un evento. Es el segundo jugador en la historia del programa en ser elegido en la primera ronda y Yannick compartió el momento especial en el Wildcat Stadium junto con familiares, amigos y sus entrenadores de Wildcat.

“Todavía no caigo. Muy agradecido por todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí. No puedo esperar para comenzar con @intermiamicf. VAMOS MIAMI”, expresó el joven en sus redes sociales.

Yannick Bright, nacido en Milán, Italia, viene de un último año estelar en 2023. El mediocampista de 22 años jugó y fue titular en los 19 partidos y registró dos asistencias para los Wildcats la temporada pasada, y posteriormente ganó el primer equipo. Honores de All-America, America East All-Academic Team y America East All-Conference First Team, fue semifinalista del Trofeo Mac Hermann y fue nombrado Mediocampista del Año de America East, entre otros reconocimientos individuales. En total, Bright hizo 69 apariciones en sus cuatro años en la Universidad de New Hampshire, todas como titular, registrando tres goles y dos asistencias en el proceso.

Inter Miami CF también seleccionó al delantero Ryan Carmichael de la Universidad de Hofstra (selección general 24) en la primera ronda. Luego, el equipo seleccionó al delantero Leo Afonso de la Universidad de Virginia (selección general 32) en la segunda ronda, y al mediocampista Pep Casas de la Universidad de Carolina del Norte Wilmington (selección general 61) en la tercera ronda.

Ryan Carmichael viene de una buena temporada en el que también fue su último año en 2023. El nativo de Irlanda del Norte, de 22 años, hizo 22 apariciones la temporada pasada, todas como titular, y lideró a Hofstra con 17 goles y también anotó. cinco asistencias. En total, el delantero jugó 75 partidos con la universidad a lo largo de su carrera universitaria, registrando la impresionante cifra de 46 goles y 18 asistencias en el proceso. En particular, Carmichael obtuvo los honores del Segundo Equipo United Soccer Coaches All-America, del Primer Equipo United Coaches All-Atlantic Region y del Primer Equipo All-Coastal Athletic Association, entre otros reconocimientos, en 2023.

Leo Afonso es un delantero brasileño-estadounidense de 22 años que anteriormente jugó en la Academia del Inter Miami CF de 2019 a 2020. Viene de una temporada senior en 2023 en la que anotó cinco goles, tres de ellos en partidos de postemporada. y repartió dos asistencias en sólo 10 apariciones para los Virginia Cavaliers a pesar de perderse nueve partidos por lesión. En total, Alfonso jugó 59 partidos durante su carrera universitaria, registrando 22 goles y ocho asistencias.

Por último, Pep Casas, seleccionado en la tercera ronda, fue seleccionado después de su carrera universitaria en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. El centrocampista barcelonés, que recientemente concluyó su temporada absoluta, disputó un total de 33 partidos en sus dos temporadas con el equipo universitario, registrando dos goles y dos asistencias.