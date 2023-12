Sánchez y el líder de la oposición acuerdan reunirse el viernes en el Congreso español

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aceptó hoy reunirse el próximo viernes con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, luego de muchos días de discusión y desacuerdo por las condiciones del encuentro en el que se hablará, según lo previsto, sobre Ley de Amnistía para los independentistas catalanes.

Sánchez, líder del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), le propuso a Feijóo hace nueve días reunirse antes de fin de año para debatir sobre financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cuestiones.

Luego de idas y vueltas de los líderes del oficialismo progresista y la oposición conservadora española, Sánchez cedió para que la reunión se celebrase en el Congreso y no, como es habitual, en el Palacio de la Moncloa, la sede del gobierno en Madrid, la capital de España.

Según el medio público RTVE, Feijóo propuso un orden del día con 10 puntos para tratar en la reunión, que se agregaron a los propuestos por Sánchez.

"Nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera", había dicho Sánchez.

Entre los temas propuestos por Feijóo, figuran la igualdad de los españoles y la ley de Amnistía, el "deterioro institucional" en lo relativo al Consejo de Estado y la Fiscalía, la "despolitización" de los medios de comunicación públicos RTVE y EFE, medidas para garantizar la independencia judicial, posicionamiento acerca de la "prevaricación judicial" que denuncian PSOE, Junts y ERC, y defensa del Poder Judicial frente al "acoso" por parte de los socios del Gobierno.

Asimismo, pide información sobre "las negociaciones mantenidas en Ginebra entre el Gobierno y Junts y ERC" (las formaciones independentistas de Cataluña) y acerca de las subidas de impuestos y los planes de ayuda a los ciudadanos para afrontar los efectos de la inflación.

Al inicio de la sesión plenaria de este miércoles, Sánchez insistió a Feijóo que aceptara la reunión y le dijo que se vieran "donde sea", momento que Feijóo aprovechó para proponer que fuera en el Congreso, informó la agencia de noticias Europa Press.

Sánchez señaló que le ha sorprendido esta propuesta porque es "inédito" que la reunión entre el presidente y el líder de la oposición no se celebre en Moncloa, pero dijo que decidió aceptar la condición.

"No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición", ha indicado a continuación. (Télam)