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El papa León XIV fue operado este martes de un nódulo pulmonar y, tras la intervención, el Vaticano confirmó que el diagnóstico corresponde a un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más común de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

De acuerdo con el parte médico, la cirugía se desarrolló con éxito y no se registraron complicaciones. El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos, aunque el pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano.

El informe oficial precisó que, para lograr una extirpación completa de la lesión, se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. Durante la operación, el examen histológico confirmó el diagnóstico que ya habían sugerido los estudios preoperatorios, según informó la agencia ANSA.

Qué es un adenocarcinoma pulmonar

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, generalmente en aquellas que producen sustancias como el moco. Forma parte del grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y representa aproximadamente entre el 40% y el 45% de todos los casos de cáncer pulmonar, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la American Cancer Society.

Se trata de una de las formas más frecuentes de esta enfermedad y puede presentarse tanto en personas fumadoras como en aquellas que nunca consumieron tabaco.

Aunque suele desarrollarse en las zonas periféricas de los pulmones, su evolución depende de distintos factores, entre ellos el tamaño del tumor, su localización, las características de las células y la presencia o ausencia de diseminación a otros órganos.

Por ese motivo, el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar no determina por sí solo el pronóstico de una persona. Para establecer la extensión de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado, los médicos deben evaluar los resultados de los estudios complementarios y las características particulares de cada caso.

Cómo se detecta y diagnostica el adenocarcinoma pulmonar

El diagnóstico puede comenzar con la detección de un nódulo pulmonar durante estudios por imágenes, como una tomografía computarizada. Sin embargo, la presencia de un nódulo no significa necesariamente que exista cáncer, ya que también puede responder a causas benignas.

Cuando hay sospechas de malignidad, los especialistas pueden solicitar estudios adicionales y obtener muestras de tejido para analizarlas en el laboratorio.

En el caso del papa León XIV, el examen histológico realizado durante la intervención quirúrgica confirmó el diagnóstico que se había sospechado a partir de los estudios preoperatorios.

El análisis histológico permite examinar las células y los tejidos para determinar si existen características compatibles con un tumor maligno. Esta información resulta fundamental para identificar el tipo de cáncer y orientar las decisiones médicas posteriores.

Cuáles son los principales factores de riesgo del cáncer de pulmón

El tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Las probabilidades aumentan según la cantidad de cigarrillos consumidos y el tiempo durante el cual una persona mantuvo el hábito.

Dejar de fumar reduce significativamente el riesgo, incluso en quienes fumaron durante muchos años. No obstante, la enfermedad también puede aparecer en personas que nunca fumaron.

Entre otros factores que pueden aumentar el riesgo se encuentran la exposición al humo de segunda mano, el radón, determinadas sustancias cancerígenas presentes en algunos ambientes laborales y la contaminación del aire.

El cáncer de pulmón se origina cuando determinadas células comienzan a multiplicarse de manera descontrolada y forman un tumor que puede afectar el funcionamiento del órgano y, en algunos casos, extenderse a otras partes del cuerpo.

Cuál es la importancia de la cirugía en el tratamiento

La cirugía puede ser una alternativa terapéutica en determinados casos de adenocarcinoma pulmonar, especialmente cuando el tumor puede extirparse y la evaluación médica indica que el procedimiento es adecuado.

Según el comunicado del Vaticano, al papa León XIV se le realizó una resección del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. Este procedimiento consiste en utilizar una cámara e instrumentos quirúrgicos especiales a través de pequeñas incisiones en el tórax.

La extirpación de un lóbulo pulmonar se conoce como lobectomía y permite retirar la parte del pulmón afectada por la lesión. La elección de esta técnica depende de las características del tumor y de la evaluación del equipo médico.

La cirugía informada por el Vaticano concluyó sin complicaciones, y el examen histológico confirmó la presencia del adenocarcinoma pulmonar. Sin embargo, el diagnóstico por sí solo no permite establecer la etapa de la enfermedad ni anticipar su evolución.

La importancia de la detección temprana

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. En muchos casos, la enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas específicos durante sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.

Entre las manifestaciones que pueden aparecer se encuentran la tos persistente, el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, la presencia de sangre al toser y la pérdida de peso sin causa aparente. Estos síntomas también pueden estar relacionados con otras enfermedades, por lo que requieren una evaluación médica.

La identificación de un nódulo pulmonar y su estudio oportuno son pasos importantes para determinar su naturaleza y, cuando corresponde, iniciar el tratamiento adecuado.