Instagram registró una caída global durante la madrugada y la mañana de este domingo, generando problemas para millones de usuarios que intentaron acceder tanto a la aplicación móvil como a la versión web. Desde las 00:00 y hasta entrada la mañana, las fallas se multiplicaron en distintos países, según los reportes publicados en plataformas especializadas.

Un pico de fallas según Downdetector

De acuerdo con los datos de Downdetector, las notificaciones de errores comenzaron a aumentar de forma inusual después de la medianoche.

En el gráfico de las últimas 24 horas se observa un incremento abrupto de reportes entre la 1:00 y las 4:00, con picos superiores a los 20 casos por minuto.

Además, evidencia problemas recurrentes durante toda la madrugada, muy por encima del promedio habitual.

Los fallos más mencionados fueron:

72% carga de contenido ,

, 15% conexión al servidor ,

, 13% fallas en la app.

La plataforma aclara que solo considera una incidencia cuando el volumen de reportes supera ampliamente el promedio típico, lo que claramente ocurrió durante esta jornada.

NordVPN confirma un corte parcial

La empresa de ciberseguridad NordVPN también reportó un funcionamiento irregular.

En su comunicado señaló que: “Instagram está experimentando una caída parcial. Los reportes de usuarios indican que Instagram podría estar presentando fallas intermitentes. Esto podría afectar el sitio web, las aplicaciones y otros servicios”.

Es decir que no se trató de un apagón total, sino de un fallo intermitente que afectó diferentes funciones del servicio.

Reportes desde todo el mundo

La web Down for Everyone or Just Me mostró que las fallas fueron globales. Entre los casos registrados se destacan problemas de acceso, lentitud y errores de inicio de sesión. Estos son algunos de los reportes más recientes:

Argentina : múltiples informes de inaccesibilidad y lentitud (5:10, 3:51, 2:01, 1:50 AM).

: múltiples informes de inaccesibilidad y lentitud (5:10, 3:51, 2:01, 1:50 AM). Kuwait : problemas de login (8:33 AM).

: problemas de login (8:33 AM). Australia : sitio inaccesible (8:24 AM).

: sitio inaccesible (8:24 AM). Macedonia : errores al iniciar sesión (7:35 AM).

: errores al iniciar sesión (7:35 AM). Uruguay : Instagram inaccesible (7:22 AM).

: Instagram inaccesible (7:22 AM). Bulgaria : servicio lento (6:48 AM).

: servicio lento (6:48 AM). Estados Unidos : errores de login y lentitud (6:34, 9:24 y 8:33 PM).

: errores de login y lentitud (6:34, 9:24 y 8:33 PM). Arabia Saudita, India, Sudáfrica, Países Bajos y Polonia también reportaron distintos tipos de fallas.

La diversidad de países afectados confirma que se trata de un problema global y no de un error localizado.

Qué dijo Meta

Hasta el momento, Meta no emitió ningún comunicado oficial sobre la causa de la caída de Instagram ni sobre la duración estimada del inconveniente.

Mientras tanto, los usuarios continúan reportando dificultades para cargar contenido, iniciar sesión o simplemente acceder a la plataforma.