Se cayó X, ex Twitter: qué pasó, cuándo volverá a funcionar y los mejores memes La red social X, anteriormente conocida como Twitter, experimentó una caída global este lunes, y millones de usuarios quedaron sin acceso. La red social de Elon Musk sufrió una falla masiva en la mañana del lunes, afectando tanto la versión móvil como la de escritorio. Sin explicaciones oficiales, los usuarios se volcaron a otras plataformas como Threads y Facebook para mantenerse informados y compartir memes sobre la caída.

La red social X, antes conocida como Twitter, experimentó una falla masiva en la mañana del lunes 10 de marzo, dejando a millones de usuarios sin acceso a la plataforma.

Según los reportes de DownDetector, los primeros problemas surgieron alrededor de las 4 a.m., intensificándose a partir de las 9:30 a.m. Los afectados informaron dificultades para cargar el feed, acceder a sus cuentas y publicar contenido, tanto en la versión de escritorio como en la aplicación móvil.

Los reportes llegan de usuarios de todo el mundo con problemas generalizados en el funcionamiento de la red social X.

Un 57% de los usuarios reportaron fallas al acceder a la aplicación de la red social desde sus celulares, mientras que un 31% lo hicieron desde el sitio web, y el 11% reportó la Conexión al Servidor.

Las personas mostraron dificultades tanto para acceder a su feed como para hacer publicaciones o acceder a sus cuentas, de acuerdo al sitio web.

Sin respuestas oficiales de X ni de Elon Musk

Hasta las 14 horas, la empresa de Elon Musk no emitido un comunicado oficial explicando las causas del incidente ni brindando una estimación sobre el tiempo necesario para restablecer el servicio por completo. Aunque el magnate tecnológico logró resolver parcialmente el problema, no se han dado detalles sobre lo sucedido.

Ante la imposibilidad de utilizar X, muchos usuarios recurrieron a otras redes sociales como Threads, la plataforma lanzada por Meta en 2023, para expresar su frustración y mantenerse informados sobre la situación. También plataformas como DownDetector y Down for Everyone or Just Me fueron claves para seguir la evolución de la falla, al igual que Facebook.

Los mejores memes tras la caída de Twitter actual X a nivel mundial

Como suele suceder en estos casos, el humor no tardó en aparecer. A los pocos minutos de la caída, las redes se llenaron de memes y comentarios irónicos sobre la situación. Algunos usuarios bromearon sobre el impacto de la falla en quienes dependen de X para su trabajo, mientras que otros compararon la situación con las caídas que sufrió Twitter antes de ser adquirido por Musk.

A pesar de que algunos usuarios informaron una recuperación parcial del servicio unos 15 minutos después de la caída, otros continúan experimentando problemas de acceso. Se espera que la empresa emita un informe oficial en las próximas horas para esclarecer las causas de la interrupción y garantizar la estabilidad de la plataforma en el futuro.