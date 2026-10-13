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La muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en la reconocida serie Breaking Bad, generó conmoción en Hollywood. Este martes se conoció que el artista, de 34 años, murió por suicidio, según confirmó su representante, Sean Reilly, de acuerdo con medios internacionales.

El fallecimiento había sido informado el lunes, luego de que efectivos del Departamento de Policía de Brownsville, Texas, acudieran a su domicilio tras recibir un llamado. En un primer momento, las autoridades señalaron que la causa y la forma de la muerte estaban pendientes, mientras continuaba la investigación.

A través de un comunicado, Reilly destacó la trayectoria del actor y su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, expresó.

Además, remarcó que Mitte utilizó su reconocimiento público para promover la concientización y la inclusión. El representante también pidió respeto por la privacidad de la familia y sus seres queridos.

La emotiva despedida de Bryan Cranston

Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White en la ficción, despidió a su compañero con una carta publicada en las redes sociales. En el mensaje, recordó el vínculo que construyeron durante el rodaje y los años posteriores.

Cranston contó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, luego de que fuera elegido para interpretar a Walter White Jr. También destacó su entusiasmo por la actuación y la determinación con la que afrontó las exigencias de la producción.

El actor Bryan Cranston y Rj Mitte.

Mitte nació con parálisis cerebral y, según recordó su compañero, enfrentó los desafíos de su carrera con determinación. Cranston también valoró su trabajo en favor de los artistas con discapacidad y su participación en iniciativas solidarias.

“Poco a poco lo vimos convertirse en un actor verdaderamente excelente”, escribió.

En otro tramo de su carta, el actor mencionó “Lo amaba, y disfruté completamente estar con él a lo largo de los años en la serie”. Además, lamentó la pérdida y recordó que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes, con la intención de encontrarse para almorzar.

En el cierre de su carta, el protagonista de Breaking Bad expresó el cariño que sentía por quien había interpretado a su hijo en la ficción: “Te voy a extrañar, hijo”.

Quién era RJ Mitte, el actor de Breaking Bad

RJ Mitte nació el 21 de agosto de 1992 y alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad, la serie de AMC que se emitió entre 2008 y 2013 y tuvo como protagonistas a Bryan Cranston y Aaron Paul.

El actor participó en 56 episodios de la producción y, tras el final de la serie, continuó vinculado a proyectos de cine y televisión.

Fuera de la actuación, también se involucró en iniciativas solidarias y actividades destinadas a visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Estuvo vinculado a The Mitte Foundation, una organización familiar con sede en Austin, Texas, orientada a apoyar a comunidades vulnerables del sur del estado.

En el plano personal, en 2025 había anunciado su compromiso con Kennedy Suarez. En una entrevista con la revista People, había expresado su felicidad por haber encontrado una compañera de vida que lo impulsaba a ser mejor.

Su fallecimiento generó muestras de pesar entre colegas y seguidores, que lo recuerdan por su participación en una de las series más reconocidas de la televisión y por su compromiso con la inclusión.