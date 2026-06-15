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La muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas conmocionó a Brasil. La joven de 21 años falleció tras ser lanzada al vacío desde un puente durante una actividad de rope jump en el estado de San Pablo, en un hecho que quedó bajo investigación por fallas en las medidas de seguridad.

Su mamá, Giovana Rodrigues, expresó su dolor a través de las redes sociales con un mensaje dedicado a su hija. “Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo”, escribió.

“Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, continuó la mujer en su despedida.

En otro de sus posteos, Giovana apuntó contra los responsables del operativo y reclamó justicia por la muerte de su hija. “Es terrible ver una vida llena de sueños truncada por la irresponsabilidad y la falta de profesionalismo de quienes debían garantizarla. Lo que debía ser un momento de felicidad se convierte en algo que no puede quedar impune”, manifestó.

Despedida y conmoción tras la muerte de la joven en Brasil

Familiares y amigos despidieron a María Eduarda en el Cementerio Municipal de Jandira, en Grande São Paulo. La ceremonia estuvo marcada por la tristeza y la conmoción, mientras la investigación continúa para determinar qué ocurrió durante el salto.

La joven estudiaba Educación Física y Gestión Deportiva. Según trascendió, había participado de una jornada de bungee jumping organizada en el Puente del Esqueleto, en Limeira, San Pablo.

La actividad estaba a cargo de la empresa “Entre cuerdas”, que debía garantizar las condiciones de seguridad para realizar el salto. Sin embargo, la cuerda no habría sido asegurada correctamente al arnés de la joven antes de la caída.

La caída desde 40 metros y los detenidos por el caso

María Eduarda fue lanzada desde una altura aproximada de 40 metros sin que el sistema estuviera preparado. En un video del momento se escucha a una persona advertir: “Gente, la cuerda”. Para entonces, la joven ya había sido arrojada al vacío.

La muerte fue instantánea. Su novio, que se encontraba observando el salto, sufrió una crisis y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.

Por el hecho fueron detenidos Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 31 años; Vitor de Freitas Gonçalves, de 27; y Maicon Fernandes Cintra, de 42. Los tres estaban vinculados a la organización de la actividad.

El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dictó la prisión preventiva de los acusados al considerar que existía riesgo de fuga. Según la investigación, los hombres habrían intentado abandonar el lugar antes de la llegada de la policía, cambiándose de ropa para no ser identificados.

La causa continúa abierta y busca establecer las responsabilidades de cada involucrado, además de esclarecer por qué fallaron los controles de seguridad que debían proteger a la joven durante la actividad.

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