Irán lanzó cientos de misiles contra Israel, que desplegó la Cúpula de Hierro defensiva para contener ese ataque, informaron este martes medios internacionales y confirmó el ejército de la nación atacada.

Las autoridades de Israel reportaron un ataque a tiros en un suburbio del sur de Tel Aviv la noche de este martes, en el que resultaron heridas al menos 10 personas.

𝐍𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬𝐧’𝐭 𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞. This is Israel right now. RT this so the entire world knows. pic.twitter.com/ok8CxCXxnP — Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024

Por otra parte, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, alertó que la información de inteligencia compartida por los Estados Unidos indicaba un inminente ataque con misiles desde Irán.

Por ese motivo, Israel se encontraba en un estado de “máxima preparación”, con el apoyo de las fuerzas estadounidenses en la región.

Incluso se escucharon sonar las sirenas en el centro de Israel, según informó la agencia de noticias Xinhua.

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, había advertido antes que la información de inteligencia compartida por los Estados Unidos advertía que el ataque con misiles desde Irán era inminente. En una conferencia de prensa, Hagari puntualizó que Israel se encontraba en un estado de “máxima preparación” y haciendo arreglos para el posible ataque con la ayuda de las fuerzas estadounidenses en la región.

Añadió que había aviones de guerra patrullando los cielos sobre Israel, listos para frustrar amenazas aéreas.

“Los disparos iraníes contra Israel traerán consecuencias, no daré más detalles“, indicó Hagari.

Afirmó que el sistema israelí de defensa aérea de múltiples niveles, diseñado para interceptar misiles de corto, mediano y largo alcance, no proporciona una protección “hermética”.

🔴 Watch: Iranian missiles target Jews, Muslims and Christians in Jerusalem’s Old City. We will take every measure necessary to protect the people of Israel. pic.twitter.com/T23PZPImgv — Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024

Instó a la población civil a mantenerse alerta y seguir las directrices que se endurecieron hoy, después de que los niveles de alerta en Tel Aviv y Jerusalén se elevaron a la fase 2.

El Comando Central de los Estados Unidos anunció que tres escuadrones de aviones caza se dirigían actualmente hacia Medio Oriente.

Los acontecimientos tuvieron lugar después de semanas de escalada en los ataques israelíes en Líbano y del asesinato del líder de Hezbollah, Sayyed Hasan Nasrala, y de otros altos cargos del grupo respaldado por Irán. (NA)