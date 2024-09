Steve de “Las pistas de Blue” volvió a través de TikTok y emocionó a todos: “Sigo buscando pistas para tratar de vivir” Steve Burns fue el rostro del reconocido programa infantil y con su estilo amable y curioso, se ganó el corazón de millones de niños alrededor del mundo. Más de 20 años después, hoy escucha a ese mismo publico que le cuenta sus problemas y logros de la vida adulta.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Steve Burns, conocido por el programa infantil “Las pistas de Blue“, que fue un ícono de la televisión durante los años 90, reapareció a través de las redes sociales y captar la atención de sus seguidores con un video que tocó el corazón de miles de usuarios.

En el breve pero significativo clip publicado en TikTok, Burns se dirige a sus seguidores con la sencillez y cercanía haciendo preguntas simples, como “¿Cómo estás?” y “¿Qué hay de nuevo?”, dejando pausas para que los espectadores puedan responder, una técnica que era muy utilizada en el programa.

La interacción recuerda a los momentos de su programa donde hacía sentir a los niños vistos y escuchados. Ahora, esa misma audiencia que ya ronda los 20 y 30 años, se abre y le cuentan sus anécdotas, sus problemas y sus logros de la vida adulta.

“Fue un día difícil, pero ya no tomo”, contó una usuaria. “Sigo viva que es lo más importante, perdí a mi padre, mi matrimonio y las ganas de vivir , pero por mis hijos sigo aquí, buscando pistas para tratar de vivir .. NO ME RENDIRÉ”, aseguró otra.

“Elegí quedarme y luchar cada día, hoy ya no tomo antidepresivos; ¡al fin! me siento libre”, “logré tener mi casita Steve, le di un techo a mi hijo lo logré”, “le gane al cáncer”, son sólo algunos de los mensajes que se replican por miles.

Las palabras de Burns, aunque breves, tienen un impacto poderoso: “Muy bien, solo quería saber cómo estabas. Te ves genial.” Es un gesto simple pero significativo que resalta la importancia de la conexión humana, algo que Steve siempre logró transmitir a través de la pantalla. El impacto que tuvo es tal que uno de los videos más recientes tuvo 24 millones de visitas y más de 210 mil comentarios.

Cómo surgió la idea

“Por mucho tiempo fui objeto de un rumor negativo en internet. Todo el mundo pensó que había muerto. Era una especie de leyenda urbana. Y la verdad es que eso me dolió. Y me fastidió porque eso ocurrió cuando internet apenas empezaba a ser internet. Nadie, incluido yo mismo, estaba preparado para el grado de consenso que representaba. Cuando millones y millones de personas piensan que estás muerto durante 15 años, eso te perturba. Me preguntaba: ¿Será posible usar el internet al revés? En lugar de crear una suma de microdaños que sea realmente corrosiva, ¿podemos usarlo de manera positiva?”, contó Steve a The New York Times.

Lo más llamativo de estos videos es que logra algo pocas veces vistos en internet y es que la gente deja comentarios muy sinceros y vulnerables sobre sus vidas: “se pone bastante intenso y a veces oscuro, pero lo que más me gusta de TikTok es que lo que hago es supersencillo. Los demás hacen todo el trabajo. Y lo que más me emociona es cuando alguien publica algo oscuro, sencillo, algo sombrío, y todo el mundo hace comentarios de apoyo. Creo que es muy hermoso. Y simplemente pasa porque un calvo de mediana edad con gafas está prestando atención. No estoy haciendo nada que los demás no puedan hacer”, reflexiona.

¿Por qué decidió dejar Las pistas de Blue?

A lo largo de seis temporadas, Burns enseñó a los pequeños a través de un formato narrativo innovador y repetitivo que hizo del aprendizaje una experiencia divertida y efectiva.

Cuando se despidió del programa en 2002, dejó un vacío en el corazón de sus seguidores.

“Estaba agotado. Ojalá hubiera una respuesta más sexi. Hay que tener en cuenta que la serie se hacía frente a una pantalla verde. Una pantalla azul para mí, porque mi camisa era verde. Estaba en todas las tomas, todos los días, sin otros actores ni utilería ni nada, solo ahí parado en el vacío durante años y años”.

“Mi verdadero trabajo era escuchar. En casi toda la televisión infantil se habla a la cámara, ¿no? Es una convención establecida. Pero lo que Las pistas de Blue hizo, que creo que realmente fue un gran avance, es que escuchamos. Me esforcé mucho para hacerlo lo más creíble posible. Y cada día era más difícil hacerlo. Todo el tiempo que estuve en ese programa, estuve luchando contra una depresión clínica severa no diagnosticada, y no sabía qué estaba pasando. Eso hizo que mi trabajo fuera aún más difícil”.

Aunque dejó el programa para explorar otras facetas de su vida, su legado en la educación infantil perdura hasta la actualidad. Steve sabe que todos, chicos y grandes necesitan sentirse escuchados y con sus recientes videos les da el espacio para desahogarse y seguir buscando las pistas a esta vida.