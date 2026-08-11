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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes dejó al menos 224 personas muertas, según el reporte más reciente difundido por autoridades locales a medios internacionales. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, y provocó graves daños en distintas zonas del país.

Más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había informado un balance preliminar de 169 fallecidos y 668 heridos, de los cuales 165 muertes correspondían a ciudades capitales de distrito. El primer registro de la jornada contabilizaba 132 víctimas fatales.

Durante las primeras horas del martes, Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecían bajo alerta roja. Además, siete aeropuertos suspendieron sus operaciones y se reportaron 86 edificios colapsados.

Cali concentra la mayor presión hospitalaria

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que 949 personas resultaron heridas y que al menos 239 permanecían atrapadas bajo los escombros. La situación generó una fuerte presión sobre el sistema sanitario, ya que al menos diez centros hospitalarios debieron suspender sus operaciones.

Ante la emergencia, las autoridades locales continuaban con los operativos de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes en distintos puntos afectados. Equipos especializados procedentes de Bogotá y Medellín se trasladaron a las zonas más comprometidas, acompañados por caninos entrenados y drones.

A su vez, Eder ordenó la militarización de toda la ciudad, con especial presencia en los sectores afectados, y decretó un toque de queda ante posibles saqueos mientras avanzaban las tareas de rescate.

Pereira decretó el toque de queda

En Pereira, donde también se dispuso el toque de queda como medida excepcional, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el sismo.

Las comunicaciones resultaron afectadas por el movimiento telúrico, por lo que fue necesario activar sistemas de radioteléfonos para mantener el contacto en las zonas donde las redes convencionales permanecían interrumpidas.

Asocapitales advirtió que los números continúan siendo preliminares y podrían modificarse a medida que avanzan los relevamientos de las autoridades territoriales y los organismos de respuesta.

La entidad mantiene contacto permanente con las administraciones municipales para determinar las necesidades prioritarias y coordinar la asistencia en las localidades más afectadas.

El sismo también fue percibido en varias ciudades colombianas y en países vecinos, con daños de consideración principalmente en Cali, Manizales y Quibdó.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a Quibdó, en el departamento de Chocó, para expresar personalmente su solidaridad con la región y comprometerse a subsidiar a al menos 1.300 familias afectadas por la emergencia. Los últimos datos sobre el terremoto fueron difundidos, entre otros medios, por el sitio Actualidad RT.

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