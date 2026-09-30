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Un vuelo de FlyDubai con destino a Tel Aviv vivió momentos de terror este miércoles cuando un copiloto presuntamente apuñaló al piloto e intentó tomar el control de la aeronave, que transportaba a unas 170 personas, en su mayoría israelíes. Ante la abrupta pérdida de altitud y el temor a un posible secuestro, Israel desplegó aviones de combate.

La situación terminó con una dramática intervención de pasajeros y miembros de la tripulación, que lograron reducir al presunto agresor y permitieron que el avión aterrizara de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, sin víctimas mortales.

El incidente ocurrió en el vuelo FZ 1073, un Boeing 737 Max 8 que había despegado de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Tanto el piloto agredido como el copiloto señalado como atacante resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, según informaron las autoridades saudíes.

El piloto fue identificado como Smit Machchhar, ciudadano indio con 13 años de experiencia y más de cuatro años de trabajo en FlyDubai. El presunto agresor es un ciudadano de Omán.

El avión perdió miles de metros en pocos segundos

La emergencia se produjo aproximadamente dos horas y media después del despegue. Según los datos de seguimiento de FlightRadar24, el avión descendió de unos 10.000 metros a aproximadamente 5.100 metros en menos de 30 segundos. Posteriormente realizó un recorrido errático cerca de la frontera con Jordania antes de dirigirse hacia Tabuk.

El aeropuerto de Tabuk informó que recibió una llamada de socorro a las 8:44, hora local. El aterrizaje se produjo de manera segura aproximadamente una hora después.

La brusca pérdida de altitud generó preocupación en Israel ante la posibilidad de que el avión hubiera sido secuestrado. Como consecuencia, las autoridades israelíes activaron aviones de combate para seguir la situación.

Smit Machchhar, el piloto atacado. Después de ser apuñalado y yaciendo en el suelo, logró abrir la puerta de la cabina.

El aterrizaje pudo concretarse, además, porque en el vuelo viajaban dos pilotos adicionales. De acuerdo con información citada por The Jerusalem Post, habían sido incorporados debido a la posibilidad de cambios en la ruta regional que podrían haber extendido el tiempo de vuelo y provocado que la tripulación original superara las horas de servicio permitidas.

FlyDubai confirmó que todos los pasajeros estaban a salvo y señaló que había comenzado a trabajar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Pasajeros ingresaron a la cabina y redujeron al presunto atacante

Los testimonios de los pasajeros describieron una escena de caos y miedo dentro del avión. Algunos relataron que el piloto logró abrir la puerta de la cabina antes de desplomarse, lo que permitió que varios pasajeros ingresaran y enfrentaran al copiloto.

Miryam Shira Ohayon, una de las pasajeras, relató que la aeronave parecía estar fuera de control durante el descenso. “Estábamos a punto de estrellarnos”, afirmó en declaraciones a periodistas.

Según su relato, varios pasajeros intervinieron para neutralizar al presunto atacante. “Se evitó sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, sostuvo.

Un pasajero del vuelo FlyDubai Dubái–Tel Aviv lanza un llamado de auxilio a las autoridades israelíes

Ohayon también describió el temor que se vivió durante los momentos más críticos del vuelo: “El mayor temor era realmente que se estrellara, que es exactamente lo que él intentaba hacer”, afirmó.

La pasajera contó además que un médico que viajaba a bordo brindó primeros auxilios al piloto herido.

Otra pasajera se dirigió hacia la cabina después de escuchar los gritos y encontró una escena de sangre. Según el relato transmitido posteriormente por su madre, la mujer comenzó a pedir ayuda y varios pasajeros ingresaron para reducir al hombre.

“El avión empezó a descender muy rápido. La gente pensó que iba a morir”, relató la madre de una de las pasajeras al reconstruir lo ocurrido.

El avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos

Videos que circularon en redes sociales y fueron presentados como imágenes del interior del avión muestran a dos hombres en el suelo, aparentemente heridos, mientras otros pasajeros y miembros de la tripulación prestan asistencia y mantienen controlada la zona de la cabina.

Las escenas muestran la tensión que se vivió durante la emergencia, mientras los pasajeros temían que el avión terminara estrellándose.

Israel investiga un posible ataque terrorista

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el episodio como un “incidente de seguridad de extrema gravedad” y confirmó que el presunto agresor fue detenido después del aterrizaje en Arabia Saudita.

Netanyahu sostuvo que, según la información disponible, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo.

El primer ministro también destacó la actuación de quienes ingresaron a la cabina. Según relató, un pasajero aseguró que varios viajeros y un miembro de la tripulación irrumpieron en la cabina después de que el avión comenzara a descender rápidamente y encontraron al copiloto intentando intervenir en los sistemas de la aeronave.

“Salvaron muchas vidas. Evitaron una grave catástrofe”, afirmó Netanyahu.

El ministro de Defensa israelí calificó el hecho como un presunto “intento de ataque terrorista yihadista” y elogió lo que describió como el “heroísmo de varios pasajeros israelíes” que intervinieron para reducir al atacante.

Funcionarios israelíes citados bajo condición de anonimato señalaron que la hipótesis que manejan actualmente apunta a un posible ataque terrorista. No obstante, el motivo del incidente todavía no fue establecido oficialmente.

FlyDubai adoptó una posición más cautelosa y pidió esperar los resultados de la investigación. “En esta etapa inicial, se desconocen las razones y los motivos subyacentes a este suceso, los cuales siguen siendo objeto de una investigación formal”, declaró un vocero de la compañía.

La aerolínea agregó: “Instamos a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”.

FlyDubai, la ruta Dubái-Tel Aviv y el contexto de seguridad

FlyDubai fue la primera aerolínea en establecer vuelos comerciales entre Dubái y Tel Aviv después de la normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos mediante los Acuerdos de Abraham, en 2020.

La compañía realizó su primer vuelo comercial regular entre ambas ciudades en noviembre de ese año. Inicialmente operaba dos frecuencias diarias y posteriormente amplió su oferta hasta llegar a operar hasta diez vuelos diarios en la ruta.

El incidente ocurre además en un contexto de alta tensión regional, marcado por la guerra entre Israel e Irán y el conflicto en Gaza. También se aproxima el aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

Arabia Saudita, que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel, permitió desde 2022 que vuelos israelíes atravesaran su espacio aéreo. Desde entonces, el país también ha recibido vuelos con pasajeros israelíes que debieron realizar aterrizajes de emergencia, como ocurrió en 2023 debido a una falla eléctrica.

Mientras las autoridades saudíes investigan al presunto atacante y FlyDubai analiza lo sucedido a bordo, las circunstancias exactas del episodio, incluido el motivo del enfrentamiento entre los pilotos, permanecen bajo investigación.